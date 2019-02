Участь у Нацвідборі та поради від Кузьми: Ivan NAVI приголомшив відвертими зізнаннями

Вже у суботу, 16 лютого, в Україні визначаться імена всіх фіналістів Національного відбору до Євробачення-2019. Журналістам LifeStyle 24 вдалось поспілкуватись з одним із претендентів на перемогу – харизматичним співаком Ivan NAVI, чиї пісні змушують усіх меломанів танцювати.

Чи були в артиста романтичні стосунки з Марією Яремчук, чого українцям чекати від виступу Ivan NAVI на Нацвідборі Євробачення та що його пов'язує з Кузьмою Скрябіним – читайте в ексклюзивному інтерв'ю LifeStyle 24.

Читайте також: Нацвідбір на Євробачення 2019 від України: результати першого півфіналу

Іване, Ви – один зі знаменитих українських артистів. Що спонукало Вас взяти участь у Нацвідборі до Євробачення-2019?

Я вважаю, що для такого конкурсу, як Євробачення, дуже важлива пісня. Тому як тільки зрозумів, що є трек, в який я вірю, який близький по духу для цього конкурсу, надіслав заявку.

Пісню All For The Love я не записував спеціально для Євробачення. Музику для неї я створив ще восени, а Нана Ковальова, яка зараз навчається в Швеції на сонграйтера, написала слова. Музичне оформлення та аранжування до пісні зробив Андрій Лемішка.

У мене на той час було написано 5 мелодій і я вирішив не просто видати сингл, але й презентувати англомовний EP. Реліз міні-альбому відбудеться вже у лютому, а пісня All For The Love стане його lead-синглом.



Виступ Ivan NAVI у Львові / прес-служба

До Євробачення-2019 ви дещо змінили імідж – спортивний костюм проміняли на елегантний. В якому образі Ви вийдете на сцену шоу?

Мій стиль залишається незмінним, просто ми постійно шукаємо в ньому нові цікаві сторони. Це поєднання класики і спортивного стилю. Та й без кепки вже себе не уявляю. Знімаю її не так вже й часто.

Якщо Ви переможете у першому етапі конкурсу, яким уявляєте свій номер на міжнародному шоу?

Для мене важливо передати настрій пісні, щоб номер гармоніював з музикою і меседжем, який я хочу донести до глядачів. Я не прихильник влаштовувати шоу заради шоу. Це точно буде номер з бек-вокалістами, адже однією з основних в пісні є партія госпелу.

Чи відчуваєте Ви конкуренцію? Кого вважаєте найбільшим суперником на Нацвідборі Євробачення-2019?

Я сприймаю усіх учасників як колег по сцені. Ми всі працюємо у різних музичних стилях і жанрах. Радий, що в Україні є стільки крутої якісної музики і впевнений, що глядачі і журі Євробачення відчують вайб кожного.

Насправді, важливими будуть саме виступи наживо і вже в фіналі картина буде цілісна.

Читайте також: Ivan Navi презентував пісню, яка зазвучить на Нацвідборі до Євробачення 2019

Чи хвилюєтесь Ви за оцінки зіркового журі? Адже, згадуючи минулорічний скандал між Андрієм Данилком і Tayanna, Нацвідбір може бути досить жорстким.

Дуже чекаю коментарів музичного журі! Я абсолютно адекватно ставлюсь до критики, якщо вона професійна.

Особливо хочу почути оцінку Андрія Данилка, він часто дуже гостро, але чітко по поличках розкладає свої враження і аргументи. Якщо Джамала оцінює більше вокал, а Євген Філатов – музичну складову пісні, то коментарі Андрія Данилка більш об’ємні. Він говорить водночас і про загальне враження, і звертає увагу на багато деталей.

Насправді я готовий до всього, адже Євробачення – це просто одна зі сходинок для росту артиста, не більше. Але це справді відповідально, якщо вже тебе обирають представляти країну.



Український співак Ivan NAVI / прес-служба

Зараз українські зірки та їхні команди потерпають від своєрідної рейдерської атаки. Зокрема, Дзідзьо та Оля Цибульська. Чи переживаєте Ви за власну безпеку та своїх колег? І як цьому протидіяти?

Я виріс в бандитському районі Львова і знаю, що таке відчуття небезпеки, тому ще в школі почав займатись боксом. Насправді дуже б не хотілось застосовувати боксерські прийоми зараз.

Мені шкода, що такі випадки почали траплятись, але в шоу-бізнесі теж є складова – бізнес. І дуже турбує цей момент, що не всі готові вести його за правилами хорошого тону і дипломатичних перемовин. Мабуть, це ще шлейф з 90-их.

Читайте також: Хто поїде на відбір Євробачення 2019 від України: список учасників

Назва пісні, яку Ви представите на першому етапі шоу, в перекладі – "я весь для любові". До кого звернені ці слова?

Насправді ця пісня не для конкретної людини. All For The Love – про любов до всього, що тебе оточує.

Дуже важливо серед рутини знаходити щось, що тебе окриляє, надихає, навчитись помічати прекрасне навіть в сірих буднях – усміхнутись касиру в супермаркеті, подякувати водію, який пропустив тебе на дорозі, сказати, що ти щиро відчуваєш іншим людям. Це все маленькі прояви великої любові, яка є всередині кожної людини.

Бути відкритим любові не на словах, не тільки брати, але й давати, ділитись – це дуже важливо.

Не секрет, що у Вас багато прихильниць. Які найнесподіваніші пропозиції чи повідомлення Ви отримували?

Я дуже ціную увагу фанів і, звичайно, мене тішить, коли я або моя музика надихають їх на творчість. Мені дарували і малюнки, і портрети, і навіть короваї. Було, що перед будинком крейдою малювали серця.

А пропозиції та повідомлення бувають дуже різні, навіть інтимного характеру, але я реагую доволі стримано. В мене є свої принципи з цього приводу, тому я ставлюсь з розумінням, але й не відповідаю на них.

От якщо люди хочуть фото чи поспілкуватися трохи, я ніколи не відмовляю. Мені приємно, що декілька хвилин, проведених зі мною, можуть зробити когось щасливим.

Часто просять мене подарувати їм кепку, але з березня нарешті ми відкриємо продаж нашого мерчу IN і кожен бажаючий на сайті зможе її придбати.



Ivan NAVI / прес-служба

У мережі ходили чутки, що між Вами та Марією Яремчук були романтичні стосунки. Чи правда це?

Ми хороші друзі, останнім часом частенько бачимось. Вона чудова, глибока людина, з якою завжди приємно спілкуватися. Дуже ціную її підтримку. Але у нас була лише творча "Хімія" в однойменному відео. Радий, що тоді нам вдалось з нею записати такий цікавий трек і зняти відеокліп.

Читайте також: Коляда під віолончель: Ivan NAVI зачарував мережу різдвяною піснею

Хто Вас надихав на музичну кар'єру? І чи допоміг Кузьма Скрябін свого часу здобути Вам славу?

Кузьма Скрябін придумав мені псевдонім NAVI (Ivan, але навпаки) і надихнув шукати себе в танцювальній музиці. На жаль, наше знайомство було не тривалим, лише півроку. Він не був безпосередньо дотичний до перших музичних кроків Ivan NAVI, але я завжди буду вдячний йому за цей період.

Кузьма – один з перших, хто повірив у мене, як в артиста.



Нацвідбір до Євробачення-2019: Ivan NAVI / прес-служба

Які у Вас творчі плани після Євробачення-2019? Чи плануєте Ви експериментувати із жанрами музики та розвивати співпрацю з іншими артистами?

Я вважаю, що лише на стику жанрів можна знайти щось нове у музиці. У лютому ми презентуємо міні-альбом All For The Love, потім плануємо все ж видати офіційно як сингл пісню "Коливання" з альбому "Такі молоді", і буде ще скоро дуетна пісня.

У березні також вийде фільм "Свінгери-2", в якому саундтреками стали одразу дві мої пісні. Планів є дуже багато, як і нової музики, яку буду робити. Дасть Бог, зустрінемось і в Тель-Авіві.

Чи розглядаєте Ви можливість міжнародного турне після випуску англомовного альбому?

Так, зараз працюємо над цим. Хочемо почати з Польщі та Чехії, там вже багато хто чув мої україномовні треки. Але насправді це вже буде зрозуміло після релізу платівки.

Я ставлю собі масштабні цілі. Вважаю, що українська музика у світі має бути популярною. Мене особливо надихає стояти у витоках чогось нового, як от в Україні сталось з україномовною танцювальною музикою.

Нацвідбір до Євробачення-2019: слухайте пісню Ivan NAVI – All For The Love