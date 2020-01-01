Ugly-светр: що носитимуть у 2020 році всі модниці світу

Модні аналітики порталу Who What Wear визначили один з трендів 2020 року – це "потворний" светр, який вже був на піку популярності багато років тому.

Насправді, таку річ в гардеробі має чи не кожен, адже такий светр стає незамінним атрибутом на різдвяні свята. Згадайте лише голлівудські фільми, у яких головні кіногерої збирались біля ялинки та дарували одне одному подібні светри!

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Так-от, фешн-експерти розповіли, що такі ugly-светри і джемпери щоразу набирають популярності та стають втіленням справжньої англійської ексцентричності.

За іронією долі, чим менш круто буде виглядати ваш джемпер, тим моднішим він буде. Незважаючи на те, що технічно він ніколи не виходив з моди, зараз цей "потворний" джемпер опинився на вершині модного олімпу,

– зазначають модні аналітики порталу Who What Wear.

Експерти рекомендують одягати такий светр з не менш трендовими шовковими спідницями, джинсами із завишеною талією, класичними штанами, шкіряними спідницями, взуттям-казаками та модними аксесуарами. Придбати трендові джемпери ви можете в будь-яких магазинах мас-маркету та в комісійних магазинах за доволі низькими цінами.



Як виглядати стильно з ugly-светром / Фото з відкритих джерел