Співачка Бейонсе підписала вигідний контракт з компанією Disney. Така співпраця принесе попдіві 100 мільйонів доларів. За договором, Бейонсе візьме участь у трьох рейтингових проєктах, серед яких – супергеройський фільм "Чорна пантера 2".

Про це повідомляє популярний таблоїд The Sun з посиланням на інсайдерів. За їхніми словами, Бейонсе – це найкраща реклама для будь-якої стрічки. І її участь у проєкті "Король Лев" стала чудовим доказом цьому. Тому представники Disney залюбки підписали контракт зі співачкою, який принесе їм не менші прибутки, аніж самій Бейонсе.

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Наразі всіх деталей домовленості не розголошується. Однак інсайдери додають, що Бейонсе точно стане автором і виконавцем саундтреку до "Чорної пантери 2", що вийде на екрани у 2021 році. Два інші проєкти, в яких можна буде почути чи побачити артистку, поки не називають. Припускають, що зірка може знов взяти участь в озвучуванні дитячої стрічки.

Як Бейонсе постала у фільмі "Король Лев"

Співпрацю з Disney артистка успішно розпочала з кінострічки "Король Лев" 2019 року. У проєкті, знятому за мотивами культового мультфільму, Бейонсе озвучила героїню Налу. Та на цьому її участь у стрічці не завершилась: зірка записала музичний альбом, який складався з 14 треків. Успішна платівка підкорила всі радіочарти та зробила фільм ще більш популярним.

Окрім цього, Бейонсе створила саундтрек Spirit та видовищний кліп до нього, в якому знялась і донька артистки Блу Айві.

"Цей саундтрек – любовний лист Африці. Мені хотілося переконатися, що при створенні пісні ми взяли все найкраще з музичної спадщини континенту, це не просто використання певних звуків. Мені хотілося, щоб композиція вийшла автентичною", – розповіла Бейонсе в одному з інтерв'ю.

Дивіться кліп до пісні Бейонсе – Spirit: відео

Фільмографія Бейонсе

Насправді Бейонсе має досвід і у зйомках фільмів. Зірка встигла знятись у кількох успішних стрічках. Зокрема, у фільмографії Бейонсе є фільми: