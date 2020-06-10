Угода на 100 мільйонів доларів: за що Disney буде платити Бейонсе
Співачка Бейонсе підписала вигідний контракт з компанією Disney. Така співпраця принесе попдіві 100 мільйонів доларів. За договором, Бейонсе візьме участь у трьох рейтингових проєктах, серед яких – супергеройський фільм "Чорна пантера 2".
Про це повідомляє популярний таблоїд The Sun з посиланням на інсайдерів. За їхніми словами, Бейонсе – це найкраща реклама для будь-якої стрічки. І її участь у проєкті "Король Лев" стала чудовим доказом цьому. Тому представники Disney залюбки підписали контракт зі співачкою, який принесе їм не менші прибутки, аніж самій Бейонсе.
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Наразі всіх деталей домовленості не розголошується. Однак інсайдери додають, що Бейонсе точно стане автором і виконавцем саундтреку до "Чорної пантери 2", що вийде на екрани у 2021 році. Два інші проєкти, в яких можна буде почути чи побачити артистку, поки не називають. Припускають, що зірка може знов взяти участь в озвучуванні дитячої стрічки.
Як Бейонсе постала у фільмі "Король Лев"
Співпрацю з Disney артистка успішно розпочала з кінострічки "Король Лев" 2019 року. У проєкті, знятому за мотивами культового мультфільму, Бейонсе озвучила героїню Налу. Та на цьому її участь у стрічці не завершилась: зірка записала музичний альбом, який складався з 14 треків. Успішна платівка підкорила всі радіочарти та зробила фільм ще більш популярним.
Окрім цього, Бейонсе створила саундтрек Spirit та видовищний кліп до нього, в якому знялась і донька артистки Блу Айві.
"Цей саундтрек – любовний лист Африці. Мені хотілося переконатися, що при створенні пісні ми взяли все найкраще з музичної спадщини континенту, це не просто використання певних звуків. Мені хотілося, щоб композиція вийшла автентичною", – розповіла Бейонсе в одному з інтерв'ю.
Дивіться кліп до пісні Бейонсе – Spirit: відео
Фільмографія Бейонсе
Насправді Бейонсе має досвід і у зйомках фільмів. Зірка встигла знятись у кількох успішних стрічках. Зокрема, у фільмографії Бейонсе є фільми:
- "Остін Паверс: Голдмембер" (2002)
- "Боротьба зі спокусою" (2003)
- "Одержимість" (2009)
- "Кадилак Рекордс" (2008)
- "Дівчата мрії" (2006)
- "Рожева пантера" (2006)
- "Життя як сон" (2013)