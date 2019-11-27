Угорщина відмовилась від участі в Євробаченні-2020: деталі скандалу

Хоч до Євробачення-2020 залишилось більше, ніж 6 місяців, держави вже визначаються, чи будуть брати участь у шоу. Зокрема, Угорщина відмовилась від пісенного конкурсу через "надмірну гомосексуальність".

Як повідомляє The Guardian з посиланням на інсайдерів, офіційно держава не вказувала причин свого рішення щодо участі в Євробаченні-2020. Однак в останні тижні загострювалась гомофобна риторика на провладних каналах. Тому джерела припускають, що саме це стало причиною відмови від конкурсу, який пройде у Нідерландах.

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За даними журналістів, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запустив так звану ініціативу "сім'я перш за все". Політик прагне популяризувати цінності традиційної родини і змінити демографічну статистику. Перед цим Віктор Орбан публічно заявляв, що всиновлення дітей представниками ЛГБТ-спільноти має прирівнюватись до педофілії.

Не менш гострі заяви звучали і на провладних каналах. В одному з прямих ефірів MTVA коментатори назвали Євробачення "гомосексуальною флотилією" та додали, що відмова від конкурсу тільки піде на користь Угорщині та психічному здоров'ю нації.

Мене не здивувало це. Все було в дусі організаційної культури MTVA,

– розповів інсайдер.

Він додав, що останнім часом угорські канали негативно висвітлюють ЛГБТ-спільноту та їхні права. Єдиним винятком була трансляція щорічного Budapest Pride. Водночас прессекретар уряду Золтан Ковач спростував всі припущення щодо причин відмови від Євробачення-2020. Однак розкривати мотиви такого рішення він також не захотів.

"Замість того, щоб брати участь в Євробаченні у 2020 році, ми будемо підтримувати цінну продукцію, створену талановитими угорськими поп-музикантами", – написав він у відповідь журналістам The Guardian.

Які країни візьмуть участь в Євробаченні-2020

Щороку понад 30 держав проводять національні відбори та визначаються з іменами конкурсантів Євробачення-2020. Шоу є надзвичайно популярним в Європі, тому для артистів це шанс отримати багатотисячну армію прихильників та змогу виступати на гучних концертах. У 2020 році у шоу візьмуть участь представники Албанії, Вірменії, Австралії, Австрії, Азербайджану, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Грузії, Греції, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Молдови, Нідерландів, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Росії, Сан-Марино, Сербії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, України та Великої Британії.

Євробачення-2020 відбудеться у Роттердамі, що в Нідерландах. Фінальне шоу відгримить 16 травня та транслюватиметься у всіх країнах Європи.