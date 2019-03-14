Угорська модель Барбара Палвін стала "ангелом" Victoria's Secret

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Барбара Палвін стала "ангелом" Victoria's Secret
Барбара Палвін стала "ангелом" Victoria's Secret / Instagram / @realbarbarapalvin

25-річна угорська модель Барбара Палвін вже 10 років перебуває в модельному бізнесі. І зараз вона удостоїлась потрапити в знамениту команду "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret.

Про збільшення числа моделей Victoria's Secret стало відомо на Instagram-сторінці модного бренду. "Привітайтесь з нашим новим "ангелом" – Барбарою Палвін!", – йдеться у відеоролику з дівчиною.

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Що відомо про Барбару Палвін?

Угорська модель, родом з Будапешта, задіяна в модельній індустрії ще з 2009 року, коли почала працювати з одним з найвідоміших міжнародних агентств – IMG Models. До нього належать також такі зірки модної індустрії, як Белла і Джіджі Хадід, Кайя Гербер, Кендалл Дженнер, Кара Делевінь та інші.

Її перший показ відбувся в Мілані на показі осінньо-зимової колекції 2010/2011 люксового бренду Prada. Відтоді її запрошували на представлення колекцій найвідоміших брендів світу. Через свої спокусливі і не надто стрункі форми зірку також часто запрошують для реклами купальників іменитої марки Sports Illustrated Swimsuit.

 

А от щодо білизняного бренду Victoria's Secret, то свою співпрацю з ним зірка розпочала ще у 2016 році, коли була запрошена на підсумковий показ шоу Victoria's Secret. Минулоріч її теж можна було побачити на грандіозному шоу в Нью-Йорку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Oops, I (FINALLY) did it again’ #vsfs2018

Допис, поширений Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

 

 

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Багато фанатів навіть не сподівались побачити коли-небудь Барбару в лавах "ангелів", оскільки вона має пишніші форми на противагу іншим моделям з бренду. Але, можливо, через відходження модельної індустрії від стандартів краси та певних параметрів тіла її вирішили також запросити у всесвітньо відому команду моделей.

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Угорщина
Джерело: LifeStyle 24
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