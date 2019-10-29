Україна – це дещо більше, ніж борщ і сало, – Оля Фреймут розповіла про створення книги "Весілля"

Успішна телеведуча, авторка і видавець Оля Фреймут презентувала у Львові нову книгу під назвою "Бойківське весілля". В артбуці вона разом з авторкою текстів Наталею Хібебою показали прихильникам українських традицій, з яким розмахом колись святкувалося весілля на Бойківщині. Про те, як ідея такого проєкту перетворилася у красиву книгу – читайте в ексклюзивному матеріалі LifeStyle 24.

Оля Фреймут почала розповідати історію створення книги "Весілля" з самого початку. За її словами, Наталія Хібеба написала їй про манускрипт і бажання створити книгу тоді, коли вона була у своїй квартирі на Подолі.

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Однак на той час у них не було фінансової можливості випустити такий масштабний продукт. Однак сильне бажання їхньої невеликої команди створило для цього якнайсприятливіші умови.

Оля Фреймут зізналася, що Наталія Хібеба працювала над текстами, що висвітлені в книзі "Весілля" протягом 20 років. Вона збирала ці історії в експедиціях з 1994 до 2016 року. І коли засновниця видавництва Snowdrop Оля Фреймут побачила ці "магічні тексти", то зрозуміла, що над цим проєктом доведеться добряче попрацювати.

Видавати абияк я не хотіла, а якщо робити добре – це дорого коштувало б. І, як тільки я почала мріяти, про ці тексти і думати, як їх реалізувати, то все почалося складатися якнайкраще для цього проєкту. Друзі повідомили про гранд від Українського культурного фонду і, незважаючи на велику конкуренцію, нам вдалося його отримати. Уявляєте? І отримала я цей гранд у день свого весілля, 25 квітня. Ну як в таке не вірити?

– зазначила Оля Фреймут.

Авторка книг "Етикет", "Про любов" та інших зізналася, що на створення "Бойківського весілля" пішло близько року. І, якщо над текстами працювала Наталія Хібеба, то Оля Фреймут і її сім'я, зокрема, мама, донька, сестра, а також дідусь з бабусею зі сторони батька, постали головними героями її розповідей.



Сім'я Олі Фреймут у книзі "Весілля" / Фото Harper's Bazaar

Телеведуча зізналася, що найстарших з родини вдалося заманити на зйомки оманою – бабуся з дідусем думали, що їдуть на звичайну зустріч з онукою у Львові. Однак, попри спонтанність, бути героями такого проєкту їм дуже сподобалося. За словами Олі Фреймут, дідусь навіть не йшов на обід у перерві між зйомками, а бабусі неабияк сподобався ефект хайлайтера на щічках.

З найскладнішого авторка виокремила роботу з костюмами, які їм надали з музейних фондів і приватних колекцій. Близько місяця команда збирала вбрання для тематичної фотосесії.

Фотографуватися в стародавніх теплих кожухах, сорочках та інших вбраннях було дуже складно. По-перше, було спекотно, по-друге, ми повинні були бути максимально обережними, не дозволялося тримати біля себе їжу, по-третє, не вся одежа нам підходила по розміру, то доводилося підшивати кожушки,

– зізналася Оля Фреймут.

Фотосесія для книги "Весілля" тривала три дні. Стилізацією та самою зйомкою займалася Соня Плакидюк. Частину знімків команда зробила у Шевченківському гаю, а частину – у Львові. Оля Фреймут зіграла маму нареченого, її донька Злата – наречену, а сестра Юля – маму нареченої.



Наречені у книзі "Бойківське весілля" / Фото Harper's Bazaar

Наприкінці пресконференції Оля Фреймут додала, що основною метою видання книги "Весілля" було передати дух бойківської культури новому поколінню, а також цінність тодішньої мови, яка сьогодні помалу вимирає.

Як колись казали про традиції: щоб не вмерло воно. А Наталія Василівна велике значення надає саме переказам творів. Бо, якщо загальні традиції не вмирають, зокрема, на весіллі в Україні, то культура вже зникає. І ще, знаєте, хотілося показати це все новому поколінню. Особливо, коли я побачила, як моя дочка, якій 14 років, з насолодою дивилася на такі фотографії і дізналася, як це було – це було неповторно,

– сказала Оля Фреймут.

Також вона додала, що такої атмосферної зйомки не було б без Соні Плакидюк. За словами телеведучої, саме вона додала модного тону знімкам з бойківського весілля. "Багато людей асоціюють Україну з борщем і салом, а мене це дуже ображає. Бо Україна – це дещо більше", – завершила Оля Фреймут.



Оля Фреймут виконала роль мами нареченого у зйомці для арткниги "Весілля" / Фото Harper's Bazaar