Україна може не поїхати на Євробачення-2019, — НСТУ

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Україна може відмовитися від участі в Євробаченні-2019
Україна може відмовитися від участі в Євробаченні-2019 / Колаж 24 каналу

Національна суспільна телерадіокомпанія України розглядає варіант відмови від участі нашої країни у Євробаченні-2019. Разом з тим, нині ведуться переговори з гуртом KAZKA щодо їх виступу на пісенному конкурсі.

До 8-10 березня Суспільне та представник України мають представити організаторам Євробачення номер з розкадровками.

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"Мені здається, зараз, в цій ситуації — це криза, на яку немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене", — заявила членкиня правління НСТУ Олександра Кольцова в ефірі "Громадського". 

Попри переговори з KAZKA, під час розмови Кольцова відповіла двічі сказала, що представником України на Євробеченні-2019 "може бути ніхто". 

Хто може поїхати на Євробачення замість MARUV: дивіться відео

Коротко про скандал навколо українського Нацвідбору на Євробачення-2019

Минулими вихідними відбувся фінал Нацвідбору Євробачення в Україні, де перемогу здобула уродженка Дніпропетровщини MARUV (Анна Корсун). Незважаючи на гастролі у Росії та права російської компанії Warner Music Russia на пісню Siren Song, з якою MARUV повинна була їхати в Ізраїль на головний конкурс, вона отримала 11 балів від глядачів та суддів шоу. Однак, згідно з правилами, після відбору на телеканалі СТБ договір з представником України повинна ще підписувати Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Maruv #SirenSong #eurovision2019

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

 

Деякі деталі договору співачка оприлюднила в мережі та назвала їх такими, що обмежують права і свободи людини, додавши, що готова скасувати всі гастролі в Росії, якщо це буде потрібно для конкурсу. Водночас віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко неодноразово наголошував, що артистці, яка продовжує демонстративно гастролювати Росією, не варто їхати на міжнародний конкурс, щоб потім не довелось пояснювати всьому світу, що між Україною і Росією ніякої дружби немає.

Дивіться відео виступу MARUV у фіналі відбору Євробачення-2019:

 

Після 5 годин перемовин між НСТУ та командою MARUV сторони так і не підписали договору, посилаючись на низку причин. Згодом цю ситуацію прокоментував і голова правління НСТУ Зураб Аласанія, який разом з представниками Суспільного мовника вирішив уникнути надмірної політизації конкурсу. Сама ж MARUV не забарилась з відповіддю та ствердила, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".

Крім того, прихильники артистки створили на ресурсі Change.org. електронну петицію, в якій просять надати співачці MARUV можливість взяти участь на Євробаченні-2019 в Ізраїлі. Автором петиції став користувач Давид Евоян (David Evoyan), а спрямована вона до Європейської мовної спілки (European Broadcasting Union). Під нею вже підписалось більше 7,7 тисяч користувачів.

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Одразу ж після цього постало питання, хто зможе представити Україну на міжнародній сцені в Ізраїлі цього року. Де-юре, це мав бути музичний колектив Freedom Jazz, який отримав друге місце у фіналі конкурсу (10 балів). Але член правління Національної суспільної телерадіокомпанії Олександра Кольцова розповіла у коментарі LifeStyle 24, що тепер представника від України обиратимуть з-поміж всіх інших 5 фіналістів, тобто Freedom Jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та ANNA MARIA. Хоча, щодо останнього дуету в НСТУ є найбільші сумніви.

Freedom Jazz вже відмовилися від боротьби за представлення України на міжнародному конкурсі.

Тільки що ми отримали дзвінок з НСТУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019. Наразі, наш "Cupidon" летить далі. Зараз ми на стадії підписання контракту з європейським промоутером і ведемо перемовини про концертні тури на найближчий час,
– заявили у Freedom Jazz.

 

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення Новини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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