Україна та Росія потрапили у Топ-5 фаворитів Євробачення-2019: несподівані дані букмекерів

638
Євробачення-2019: прогнози букмекерів
Євробачення-2019: прогнози букмекерів / www.timesofisrael.com

У травні 2019 року в ізраїльському Тель-Авіві відгримить одне з найпопулярніших шоу – Євробачення-2019. І поки країни по черзі презентують конкурсні пісні, букмекери вже вивели попередній рейтинг потенційних фаворитів. Серед них – представники України та Росії.

У суботу, 9 лютого, в Києві відбудеться перший півфінал Нацвідбору Євробачення-2019. Талановиті вокалісти матимуть змогу поборотись за можливість представляти країну на міжнародному вокальному шоу. Поки ж українці затамували подих в очікуванні імені співака, що поїде на Євробачення-2019, букмекери вже прогнозують йому місце у п'ятірці найкращих артистів. 

Читайте також: Хто поїде на відбір Євробачення-2019 від України: список учасників

Згідно з оприлюдненими даними, Україна посідає 5 місце у списку потенційних лідерів. А от Росії, яку у 2019 році представлятиме Сергій Лазарєв, віддають першість. До Топ-5 фаворитів Євробачення-2019 також ввійшли представники Швеції, Італії та Австралії. Наразі невідомо, які вокалісти представлятимуть ці країни на конкурсі в Тель-Авіві. 

Євробачення-2019: прогнози букмекерів
Євробачення-2019: прогнози букмекерів / Eurovision World

Такі дані поки складно назвати об'єктивними, адже більшість країн досі проводять Нацвідбори та визначсаються з іменем переможця. Відтак поки нема повного списку пісень та артистів, які претендуватимуть на головний кубок Євробачення-2019. 

blog_ava
Помер відомий український журналіст Олег Нипадимка
сьогодні
9722
Теги: Новини України Новини Росії LifeStyle Євробачення 2019 Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
8 лютого 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
Наталя Боднар 855
Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
8 лютого 16:40 Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
496
Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
8 лютого 16:00 Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
Марта Вересюк 153
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 лютого 14:30 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 1498
Київський торт – рецепт та поради з приготування
8 лютого 13:15 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 647
Найстильніші чорні сукні: топ-5 виходів на червоній доріжці кінофестивалю Берлінале-2019
7 лютого 20:46 Найстильніші чорні сукні: топ-5 виходів на червоній доріжці кінофестивалю Берлінале-2019
1387
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук