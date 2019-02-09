Україна та Росія потрапили у Топ-5 фаворитів Євробачення-2019: несподівані дані букмекерів

У травні 2019 року в ізраїльському Тель-Авіві відгримить одне з найпопулярніших шоу – Євробачення-2019. І поки країни по черзі презентують конкурсні пісні, букмекери вже вивели попередній рейтинг потенційних фаворитів. Серед них – представники України та Росії.

У суботу, 9 лютого, в Києві відбудеться перший півфінал Нацвідбору Євробачення-2019. Талановиті вокалісти матимуть змогу поборотись за можливість представляти країну на міжнародному вокальному шоу. Поки ж українці затамували подих в очікуванні імені співака, що поїде на Євробачення-2019, букмекери вже прогнозують йому місце у п'ятірці найкращих артистів.

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Згідно з оприлюдненими даними, Україна посідає 5 місце у списку потенційних лідерів. А от Росії, яку у 2019 році представлятиме Сергій Лазарєв, віддають першість. До Топ-5 фаворитів Євробачення-2019 також ввійшли представники Швеції, Італії та Австралії. Наразі невідомо, які вокалісти представлятимуть ці країни на конкурсі в Тель-Авіві.



Євробачення-2019: прогнози букмекерів / Eurovision World

Такі дані поки складно назвати об'єктивними, адже більшість країн досі проводять Нацвідбори та визначсаються з іменем переможця. Відтак поки нема повного списку пісень та артистів, які претендуватимуть на головний кубок Євробачення-2019.