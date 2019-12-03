Україна зробила величезний прорив за останні 10 років з приводу кіно, – режисер фільму "Додому"

Український режисер кримськотатарського походження Наріман Алієв зазначив, що українське кіно стрімко розвивається, проте в країні є ще доволі багато проблем, які неодмінно потрібно вирішити.

Про це йдеться в екслюзивному інтерв'ю LifeStyle 24. Наріман Алієв переконаний, що за один рік неможливо створити цілу кіноіндустрію в країні, відтак за 10 років Україна зробила чимало успіхів для створення і представлення якісного продукту.

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Україна зробила величезний прорив за останні 10 років з приводу кіно. Бо частка українського кіно в кінотеатрах – 9% і вона зростає! Ще 10 років тому вона була 0%. І коли виходив український фільм на екран – це була перемога і подія. Зараз це реальність. Тепер запитують, скільки ми зібрали коштів, скільки прийшло глядачів, це вже добре. Якщо дивитись на дистанцію, це величезний крок вперед!

– сказав Алієв.

Водночас він додав, що навіть якби новий міністр культури Бородянський сказав, що Україні виділили 100 мільярдів доларів на кіно, режисери і знімальні групи не знатимуть, як правильно і вміло ними користуватись, щоб отримати швидкий та якісний результат. Також Наріман переконаний, що для того, аби з'явилась міцна кіноіндустрія в Україні, держава маю розширити правовову базу і законодавчо врегулювати це питання. Аби виділені на виробництво кіно кошти можна було долучати на розвиток проекту ще на стадії сценарію, а потім і промоції.



Наріман Алієв в інтерв'ю для LifeStyle 24 / Фото: Віктор Тімохін

"Чим конкретно може допомогти держава? Є три вектори для створення кіноіндустрії і глядацького попиту, які не корелюються один з одним. Це освіта, дистрибуція і глядач. Якщо одного вектора не дотримано, то "кіна не буде". Без освіти не буде гарного контенту, глядач не матиме, що дивитися. Без дистрибуції будуть гарні проекти, але глядач не зможе їх побачити. А без глядача гарні фільми транслюватимуть в кінотеатрах, але на них ніхто не ходитиме. Зараз держава підтримує саме виробництво – це лише один з етапів. Звісно добре, але якщо правова база в нас буде розширена, то ми зможемо долучати ці кошти на розвиток проекту ще на стадії сценарію, а потім і промоції проекту. Від більш комплексного підходу українське кіно лише виграє! Йдеться про те, що отримані умовно 30 мільйонів виключно на виробництво контекту можна було поділити також на сценарій і промоцію. Це має бути законодавчо врегульовано", – вважає режисер українського фільму "Додому", що претендує на Оскар.

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Про що фільм "Додому"?

Згідно із сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає його первісток, Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму. Все для того, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого забрати з моргу та поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Але дорога додому виявилась нелегкою і повною перешкод.

Фільм "Додому" – повнометражний фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва з кримськими татарами Ахтемом Сеітаблаєвим та Ремзі Біляловим у головних ролях.

Дивіться трейлер фільму "Додому":

Додамо, що показ фільму "Додому" продовжується і ви ще можете придбати на нього квитки.