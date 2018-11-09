Українець підкорює світ, виготовляючи ексклюзивні речі із залізяччя: фантастичні фото

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Дмитро та Олександра Брагіни
Дмитро та Олександра Брагіни / mc.today

У Харкові чоловік із різноманітного залізяччя створює маски, окуляри та навіть пістолети. Вироби стімпанк-дизайнера Дмитра Брагіна вже купують у США, Європі, Японії та беруть на найвідоміший фантастичний фестиваль Burning Man у Неваді.

Майбутні деталі чоловік шукає на барахолках або у знайомих.

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Обов'язковим елементом робіт є візерунки шестерень з будильника.
Перша робота митця

Обов'язковим елементом робіт є візерунки шестерень з будильника.

Дуже важливо, що все це зроблено із речей, які не потрібні людям. Цікаво вгадувати, з чого виготовлені вироби,
– розповів майстер.

Дмитро не приховує: колись працював на ринку, втім потім вирішив змінити життя – кинув звичну роботу і взявся за творчість. Зараз про митця знають навіть на інших континентах. Маски українця люблять учасники американського фестивалю Burning Man, на якому збираються десятки тисяч фанатів фільму "Божевільний Макс".

Роботи харків'янина яскраво ілюструють картини з кіно.

маски брагіна
Маска Dmitriy Bragin-Art Creative

Першу свою роботу Дмитро продав за 300 гривень, найдорожчу та поки найбільшу – за понад тисячу доларів. Маска на півтора метра прикрасила інтер'єр польського клубу.

Найбільша робота
Найдорожча маска Dmitriy Bragin-Art Creative

Сюрреалістичний хендмейд Дмитра використовують у кліпах, мюзиклах та промо для мистецьких акцій. Та харківський майстер мріє, щоб його маски стали частиною великого фільму. 

Маска Брагіна
Маска Dmitriy Bragin-Art Creative

Теги: LifeStyle Новини України Мода Новини культури Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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