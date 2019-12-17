Українець Володимир Раков став фіналістом російського шоу: деталі

Український танцівник Володимир Раков, який є переможцем 6 сезону "Танцюють всі", поїхав до Росії. Хлопець пройшов кастинги на розважальне шоу та дійшов до його фіналу.

Трансляцію проєкту "Танці" веде провладний канал ТНТ, який залюбки пускає в ефір жарти про українців та війну на Донбасі. У серпні 2019 року там стартував новий сезон розважального шоу, до якого долучився Володимир Раков.

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24-річний танцівник пройшов кастинги в Казані. Володимир Раков вирішив не приховувати, що сам родом з окупованого міста Євпаторія, що в Криму. Однак на проєкті він представляє Київ, де активно розвивався як танцівник та виступав з OPEN ART STUDIO.

Я не кримський татарин, а українець. Представляю сьогодні місто Київ,

– заявив в ефірі Володимир Раков.

Окрім цього, танцівник зізнався, що до 18 років не займався професійно танцями, однак це та справа, яка приносить йому задоволення. Володимир Раков не оминув питань про мету приходу на російський проєкт. За його словами, він прагне показати свою творчість і перемогти. Стати переможцем шоу країни-агресора Володимир має великі шанси, адже українець є його фаворитом та дійшов до фіналу.

"Мені було 18 років, коли я пішов на аналогічний проєкт "Танці", тільки в Україні. Вийшло так, що я його виграв, неочікувано... На цей проєкт я прийшов, мабуть, як і всі інші, за перемогою. Люди мистецтва хочуть, щоб їх побачили. Вони хочуть допомагати і впливати на долі інших", – зазначив він.

Цікаво, що експертом російського шоу є українка Тетяна Денисова. Хореограф, яка була незмінним суддею "Танцюють всі", переїхала до РФ та будує свою кар'єру там.

А от щодо творчості Володимира Ракова в Україні, то танцівник з'явився у кількох танцювальних відео. Окрім цього, хлопець співпрацював з постановником Олександром Кравцем, завдяки якому постав у новому кліпі реперки Alina Pash.

Дивіться кліп до пісні Alina Pash за участю танцівника Володимира Ракова: відео