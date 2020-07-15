Фотографиня Світлана Лисцева відроджує образи українських пращурів, створюючи незвичні етнофотосесії. Її моделі – це звичайні українські жінки та їхні сім'ї.

Більше про проєкт "ETNOфотосесії" в ефірі 24 каналу у програмі "Ранкове шоу на 24" розповіла сама фотографиня Світлана Лисцева.

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Проєкт зародився, ще не почавшись

Створювати етнообрази фотографиня почала лише декілька років тому. Жінка довгий час шукала себе у різних жанрах. Поки не натрапила на світлини українських зірок у традиційному вбрані.

Тоді Світлана Лисцева згадала свою бабусю, яка все життя вишивала і носила українське вбрання, навіть тоді, коли воно не було таким популярним та модним. Образ бабусі настільки відклався у пам'яті, що вона вирішила його відтворювати у своїх фотографіях.

"Я зрозуміла що це моє покликання ще до того, як провела першу фотосесію. Мені дуже сподобалися світлини з проєктів "Щирі", "Спадок", які робили для зірок. І мені вже тоді дуже захотілося щось таке спробувати і почати створювати такі образи для звичайних українських жінок", – розповіла Світлана Лисцева.

Українці у повсякденному житті та на фото Світлани Лисцевої / Фото з фейсбук-сторінки ETNOфотосесії by Svitlana Lysceva

Дивіться відео: як відбувається процес етнозйомок

Моделі – звичайні українці

Кожен образ – індивідуальний і не схожий на попередній. За словами Світлани, головне на фотографіях – передати справжню природню красу української жінки.

"Мої моделі – звичайні жінки, їхні діти, їхні чоловіки. До мене приїжджають як окремо, так і сім'ями. Жодної професійної моделі на моїх фото немає", – підкреслила фотографиня.



На фото звичайні українські жінки / Фото з фейсбук-сторінки ETNOфотосесії by Svitlana Lysceva



Часто на фотосесію приходять з батьками / Фото з фейсбук-сторінки ETNOфотосесії by Svitlana Lysceva



Або ж фотографуються з коханими / Фото з фейсбук-сторінки ETNOфотосесії by Svitlana Lysceva



Популярними є і сімейні фото в етнообразах / Фото з фейсбук-сторінки ETNOфотосесії by Svitlana Lysceva



Всі образи – неповторні та індивідуальні / Фото з фейсбук-сторінки ETNOфотосесії by Svitlana Lysceva



У фотосесіях ніколи не беруть участі професійні моделі / Фото з фейсбук-сторінки ETNOфотосесії by Svitlana Lysceva

Дивіться інші фото Світлани Лисцевої / Фото з фейсбук-сторінки ETNOфотосесії by Svitlana Lysceva

Дивіться відео: фотографиня Світлана Лисцева розповіла про свій проєкт