Українка Анна Горбань стала переможницею конкурсу краси Mrs. Planet 2018: приголомшливі деталі

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Mrs. Planet 2018: переможниця конкурсу краси Анна Горбань
Mrs. Planet 2018: переможниця конкурсу краси Анна Горбань / Прес-служба

Днями у Болгарії відгримів ще один міжнародний конкурс краси – Mrs. Planet 2018. За омріяну корону змагалися красуні з різних країн. Однак перемогу здобула українка Анна Горбань.

Відомо, що фінал шоу пройшов 8 листопада у Софії. Харизматична ведуча Анна Горбань виборола перемогу та здобула почесний титул Mrs. Planet 2018, повідомляє прес-служба конкурсу.

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Я звикла всі справи завершувати до кінця. Ставлю собі ціль – бачу її – не бачу перешкод – досягаю ціль! Тільки так. І моя чергова мета – перемога України на міжнародному конкурсі Mrs. Planet,
– заявила Анна Горбань перед фіналом конкурсу краси. 

Як і обіцяла наполеглива українка, вона здобула головний титул та привезла до України корону. 


Анна Горбань – Mrs. Planet 2018 / фото прес-служби конкурсу

Варто зазначити, що здобути перемогу українці було досить складно. Однак Анна Горбань зуміла переконати експертне журі, що саме вона гідна носити головну корону конкурсу. Вона не тільки підкорила їх красою, але й ерудованістю. 

"Я вважаю, що не лише краса, а й любов і добро врятують світ! Моя життєва філософія базується саме на цих цінностях", – зазначила Анна Горбань під час шоу. 


Анна Горбань / фото прес-служби конкурсу


Переможниця Mrs. Planet 2018 / фото прес-служби конкурсу

Теги: LifeStyle Новини України Конкурс краси
Джерело: 24 Канал
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