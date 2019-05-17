Українка Ксенія Симонова підкорила глядачів Євробачення-2019 ефектним номером: відео

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Євробачення-2019: Ксенія Симонова виступила у номері Молдови
Євробачення-2019: Ксенія Симонова виступила у номері Молдови / www.gettyimages.com

Хоч Україна у 2019 році не бере участь у вокальному конкурсі Євробачення, наші талановиті артисти все ж вийшли на сцену у Тель-Авіві. Так, переможниця шоу "Україна має талант" Ксенія Симонова зуміла підкорити глядачів неймовірною постановкою.

У четвер, 16 травня, в Тель-Авіві відгримів другий півфінал Євробачення-2019. Талановиті вокалісти поборолись за можливість представляти свою країну на шоу. Серед них була й представниця Молдови Анна Одобеску. 

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До свого виступу артистка готувалась дуже наполегливо. Співачка написала ефектну пісню "Stay", яку доповнила не менш захопливою постановкою з українською художницею Ксенією Симоновою. Поки артистка виконувала пісню, позаду неї створювалась казкова історія з піску. Глядачі були в захваті від побаченого шоу, засипавши красунь оваціями. І хоч Анна Одобеску не виборола собі місце у фіналі, її виступ неодмінно запам'ятається прихильникам Євробачення. 

Євробачення-2019: другий півфінал дивитись онлайн – виступ представниці Молдови

Це не вперше Ксенія Симонова бере участь у Євробаченні. У 2011 році українська художниця доповнила виступ співачки Міки Ньютон. Тоді Україна зайняла 4 місце. 

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Євробачення-2011: дивіться відео – виступ Alyosha з піснею "Sweet People"

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Музика Євробачення 2019
Джерело: LifeStyle 24
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