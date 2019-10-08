Українка Ксенія Симонова виборола призове місце у Britain's Got Talent: відео виступу
Популярна художниця Ксенія Симонова вкотре підкорила міжнародне шоу. Українка виборола третє місце у популярному шоу Britain's Got Talent.
Про чимале досягнення Ксенія Симонова розповіла на офіційній сторінці у фейсбук. Художниця показала свої малюнки на піску та зізналась, що її робота підкорила зіркових суддів британського талант-шоу. Експерти натиснули на "Золоту кнопку", відтак Ксенія Симонова автоматично потрапила до фіналу Britain's Got Talent, який відбувся 5 жовтня у Лондоні. За результатами шоу, українці віддали бронзу.
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Окрім цього, Ксенія Симонова увійшла до історії світового проєкту, адже вона єдина, кого двічі судді відправляли у фінал без проходження всіх етапів шоу. У січні 2019 року таке ж рішення приймали представники America's Got Talent, в якому українка також виборола третє призове місце.
У фіналі британського проєкту Ксенія Симонова показала чуттєву історію з назвою "Завжди в наших серцях". Художниця використала пісок та штучний сніг для створення картин, що вразило всіх глядачів. Виступ вона присвятила покійній принцесі Діані, відтак чимало суддів не стримували сліз від її роботи.
Я посіла третє місце на Britains Got Talent: the Champions! Мій виступ був присвячений принцесі Діані. Для мене вона ідеальна леді і символ доброти та співчуття... Я задоволена шоу. Задоволена результатом. Дякую, Британіє,
– написала Ксенія Симонова.
Дивіться відео виступу Ксенії Симонової у фіналі Britain's Got Talent:
Хто така Ксенія Симонова? Це українська художниця та майстриня пісочної мультиплікації. Вперше про її творчість дізнались у 2009 році, коли Ксенія Симонова виступила на шоу "Україна має талант". Тоді художниця перемогла та отримала не тільки славу, але й головний приз у розмірі мільйона гривень.
Після такого успіху Ксенію Симонову запросили до співпраці знамениті артисти. Так, художниця виступила на Євробаченні-2011 з українською співачкою Мікою Ньютон, а у 2019 році вдруге вийшла на сцену пісенного конкурсу із представницею Молдови Анною Одобеску.
Чималий успіх Ксенія Симонова здобула і на талант-шоу. У 2019 році українка прийняла запрошення від американського проєкту та виступила зі своєю роботою на кастингах. Художниця з легкістю виборола прихильність суддів та одразу ж потрапила до фіналу, обійшовши 50 учасників з різних країн світу.
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