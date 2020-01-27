Українка Надія Шпаченко отримала Греммі

У неділю, 26 січня, в Лос-Анджелесі прогриміла 62-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі. Серед талановитих номінантів опинилася українка Надія Шпаченко. Піаністка завоювала премію Греммі в номінації "Найкраща класична збірка".

Українка потрапила одразу в дві номінації Греммі: "Найкраща класична збірка" і "Продюсер року в класичній музиці" у категорії "Класична музика на Греммі-2020".

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До платівки "Найкраща класична збірка" (The Poetry of Places) увійшли нові сольні твори, виконані разом з піаністом Філармонії Лос-Анджелесa Джоенн Пірсом Мартіном і перкусіоністом колективу Los Angeles Percussion Quartet Ніком Террі і Корі Хіллс.

Відомо, що піаністка отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії. Серед її педагогів – Джон Перрі, Віктор Розенбаум, Віктор Дерев’янко та Серафима Шварц.



Надія Шпаченко на червоній доріжці Греммі

Шпаченко є професором музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті у Помоні. В Америці вона відома активним виконанням сучасної музики.

На рахунку Надії Шпаченко є доволі багато прем'єрних виконань творів перших композиторів світу: Елліотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаерті, Юрія Іщенка, Яніса Ксенакіса та інших.

Під час своїх концертів Надія виконує твори за роялем, але грає також і на іграшкових фортепіано, клавесині та перкусії. Її виступи супроводжуються декламацією, грою на синтезаторі, а також мультимедійними матеріалами.

The Poetry Of Places Надії Шпаченко: