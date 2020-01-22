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Українка Оксана Караванська покаже нову колекцію одягу в Давосі

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Оксана Караванська / Пресслужба

Українська дизайнерка Оксана Караванська готується до особливого показу. Її нову колекцію одягу презентують 23 січня під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

За словами представників дизайнера, лінійка вишитого одягу отримала назву Ukrainian Haute Couture. Модне шоу відбудеться в Українському Домі у Давосі. Місце та час проведення показу не випадкові. В дні знаменитого форуму українці хочуть продемонструвати досягнення держави, тому й обрали локацію, де часто проводяться дискусії про глобальні виклики, які формують майбутнє, та можливості, які пропонує Україна, демонструється різноманітність нації з тисячолітньою історією.

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Не менш особливою стане і колекція одягу Оксани Караванською. Дизайнерка створила вбрання з натхненням від сили та містики українських гір. Тому колекція, як переконують представники модельєрки, поєднує в собі давню гуцульську музику та сучасну графіку, новітні технології з авторськими орнаментами, міксує глибокі історичні та культурні сенси.

Вбрання від Оксани Караванської
Вбрання від Оксани Караванської / Пресслужба

Як відомо, Оксана Караванська – одна з популярних дизайнерів України. У своїх виробах вона майстерно показує стиль, поєднаний з традиціями та сучасним дизайном. Оксана Караванська створює унікальні вбрання з оригінальним кроєм та використовує старовинні орнаменти вишивки. 

У 2015 році дизайнерка створила бренд Vyshyvanka Couture, щоб повернути моду на українське. Згодом ця лінія переросла в Український Haute Couture, що має на меті просування іміджу держави у світі. Презентації одягу Оксани Караванської відбулися в Нью-Йорку та Парижі. Тому показ нової лінії одягу в Давосі стане чудовим продовженням справи модельєрки. 

Дизайнерські речі від Оксани Караванської
Дизайнерські речі від Оксани Караванської / Пресслужба

Оксана Караванська
Оксана Караванська створює вбрання з етномотивами / Пресслужба

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України Давос 2020 LifeStyle Стиль і мода
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