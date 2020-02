Українка Олена Андрейчева отримала нагороду на Оскарі-2020

Сьогодні, 10 лютого, іменитих представників світової кіноіндустрії зібрала у Лос-Анджелесі церемонія Оскар-2020. Серед лауреатів престижної премії українська продюсерка Олена Андрейчева, яка здобула статуетку за найкращий документальний короткометражний фільм "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)".

Найвидатніші голлівудські знаменитості зайняли місця в залі Dolby Theatre. Проте серед тих, кому вдалося завоювати звання переможця Оскара-2020, не лише іноземці, а й українка, яка назавжди закарбувала своє ім'я у світовому кінематографі.

Так, статуетку за найкращий документальний короткометражний фільм отримала стрічка Олени Андрейчевої "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)" – Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl). 40-хвилинна картина напередодні встигла тріумфувати у Голлівуді, виборовши нагороду BAFTA-2020.

Стрічка "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)" розповідає про діяльність некомерційної організації Skateistan, яка існує в Афганістані з 2007 року. Це своєрідна школа для дівчаток з бідних районів Калуба, яка дає можливість підліткам отримати навички читання, письма і та оволодіти скейтбордом. Варто зазначити, що жіноче населення країни не має права брати участь в спортивних змаганнях.

Українка Олена Андрейчева та Керол Дайсінгер спродюсували картину й здобули свій перший Оскар. Варто зазначити, що Олена Андрейчева народилася в Києві, але тривалий час живе у Лондоні. Там вона працює над розвитком британського телебачення, створюючи документальні фільми на гострі суспільні теми – позбавлення волі, торгівля людьми та імміграція.

Найважливіший аспект моєї роботи та моя мотивація – це справжнє бажання дізнатися, яким є життя людей, які постають у моїх фільмах,

– зазначила Олена Андрейчева у своєму блозі.

