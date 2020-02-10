24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Українка Олена Андрейчева отримала нагороду на Оскарі-2020

207 Читать новость на русском
Українка Олена Андрейчева отримала Оскар / Getty Images

Сьогодні, 10 лютого, іменитих представників світової кіноіндустрії зібрала у Лос-Анджелесі церемонія Оскар-2020. Серед лауреатів престижної премії українська продюсерка Олена Андрейчева, яка здобула статуетку за найкращий документальний короткометражний фільм "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)".

Найвидатніші голлівудські знаменитості зайняли місця в залі Dolby Theatre. Проте серед тих, кому вдалося завоювати звання переможця Оскара-2020, не лише іноземці, а й українка, яка назавжди закарбувала своє ім'я у світовому кінематографі. 

Читайте також: Переможці премії Оскар-2020: перелік

Так, статуетку за найкращий документальний короткометражний фільм отримала стрічка Олени Андрейчевої "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)" – Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl). 40-хвилинна картина напередодні встигла тріумфувати у Голлівуді, виборовши нагороду BAFTA-2020.

Стрічка "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)" розповідає про діяльність некомерційної організації Skateistan, яка існує в Афганістані з 2007 року. Це своєрідна школа для дівчаток з бідних районів Калуба, яка дає можливість підліткам отримати навички читання, письма і та оволодіти скейтбордом. Варто зазначити, що жіноче населення країни не має права брати участь в спортивних змаганнях. 

Українка Олена Андрейчева та Керол Дайсінгер спродюсували картину й здобули свій перший Оскар. Варто зазначити, що Олена Андрейчева народилася в Києві, але тривалий час живе у Лондоні. Там вона працює над розвитком британського телебачення, створюючи документальні фільми на гострі суспільні теми – позбавлення волі, торгівля людьми та імміграція. 

Найважливіший аспект моєї роботи та моя мотивація – це справжнє бажання дізнатися, яким є життя людей, які постають у моїх фільмах,
– зазначила Олена Андрейчева у своєму блозі. 

Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина): дивіться відео онлайн 

 

Скільки газу залишилось у сховищах України станом на лютий: нові дані
сьогодні
9742
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Оскар 2020 Оскар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:53 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 4048
сьогодні 13:59 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 375
сьогодні 11:26 Манікюр до Дня закоханих: ефектні ідеї в фото
Юлія Михайлова 2949
сьогодні 07:15 Лауреат премії Оскар-2020 "Паразити": рецензія на південнокорейський фільм
Юлія Ліпенцева 2423
сьогодні 05:35 Оскар-2020: найкурйозніші моменти премії у фото
Марта Вересюк 1000
Новини
Більше новин
Залиште відгук