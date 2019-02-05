Українка перемогла на телешоу "Америка має талант": відео

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Ксенія Симонова
Ксенія Симонова / www.facebook.com/Simonova.TV

Художниця з Криму Ксенія Симонова перемогла на телешоу “Америка має талант. Чемпіони” через свій унікальний талант – малювати на піску.

Про це йдеться на офіційній сторінці телешоу у Facebook.

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Журі американського конкурсу талантів відзначили авторську пісочну анімацію Ксенії. У промо-ролику перед виступом Симонова розповіла, що це її перший раз в Америці і вона пишається тим, що має змогу представляти Україну.

"Я не люблю конкурси і вважаю, що талант не можна виміряти жодним способом. Але це шоу переможців. Я повинна була захистити свій титул переможниці, тож прийняла запрошення. Хоча мені не надто важливий результат. Я хочу отримувати задоволення від того, що роблю, й ділитися своїм світом з іншими людьми", – наголосила українка на своїй сторінці у Facebook.

В одному з ефірів, який пройшов 4 лютого, Ксенія Симонова показала анімацію про дитину, яка виросла і стала художником, однак забула про своїх батьків. Дівчина з Криму отримала головну нагороду конкурсу – “Золотий зумер”, яку їй вручив американський актор і футболіст Террі Крюс.

Ксенія Симонова на телешоу "Америка має талант": дивіться виступ українки

 

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Теги: Новини Криму Новини України LifeStyle Новини культури Мистецтво Новини США
Джерело: 24 канал
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