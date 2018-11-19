Українка потрапила до списку найвпливовіших жінок світу, які надихають: фото та відео
Українка Лариса Михальцова з Миколаївщини увійшла до сотні найвпливовіших жінок світу, що надихають, за версією BBC.
Про це повідомляє BBC News.
Читайте також: Королева Йорданії одягнула костюм українського бренду: фотофакт
BBC 100 Women щорічно визначають 100 найвпливовіших жінок світу. Серед них — лідерки держав, новаторки та винахідниці, а також звичайні робітниці, які щодня надихають своїм прикладом.
66-річна модель Лариса Михальцова із Миколаєва стала єдиною українкою, яка потрапила до списку.
Лариса Михальцова 59-та у списку найвпливовіших жінок світу за версією BBC
Жінка живе в невеликому українському селі Калинівка, що на Миколаївщині. Уже понад 40 років вона грає на баяні та вчить цьому дітей в музичній школі. У 63 роки у Лариси з'явилося нове хобі – модельний бізнес.
66-річна модель Лариса Михальцова
Лариса Михальцова
Лариса Михальцова
Вперше Ларису помітили, коли вона виступала в ресторані. Її побачили представники місцевого глянцевого журналу та запропонували взяти участь у фотосесії. Відтоді Лариса встигла з'явитися на обкладинці журналу для професійних перукарів "Долорес" та пройтися по подіуму у Франкфурті.
Лариса – вчителька музики, викладає гру на баяні