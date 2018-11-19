Українка потрапила до списку найвпливовіших жінок світу, які надихають: фото та відео

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Лариса Михальцова
Лариса Михальцова / Фото із відкритих джерел

Українка Лариса Михальцова з Миколаївщини увійшла до сотні найвпливовіших жінок світу, що надихають, за версією BBC.

Про це повідомляє BBC News.

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BBC 100 Women щорічно визначають 100 найвпливовіших жінок світу. Серед них — лідерки держав, новаторки та винахідниці, а також звичайні робітниці, які щодня надихають своїм прикладом. 

66-річна модель Лариса Михальцова із Миколаєва стала єдиною українкою, яка потрапила до списку.

Лариса Михальцова
Лариса Михальцова 59-та у списку найвпливовіших жінок світу за версією BBC

Жінка живе в невеликому українському селі Калинівка, що на Миколаївщині. Уже понад 40 років вона грає на баяні та вчить цьому дітей в музичній школі. У 63 роки у Лариси з'явилося нове хобі – модельний бізнес.

Лариса Михальцова
66-річна модель Лариса Михальцова

михальцова
Лариса Михальцова

михальцова
Лариса Михальцова

Вперше Ларису помітили, коли вона виступала в ресторані. Її побачили представники місцевого глянцевого журналу та запропонували взяти участь у фотосесії. Відтоді Лариса встигла з'явитися на обкладинці журналу для професійних перукарів "Долорес" та пройтися по подіуму у Франкфурті. 

Лариса Михальцова
Лариса – вчителька музики, викладає гру на баяні

Головна перешкода для її кар'єри – життя в селі. Залишати рідну Калинівку жінка не хоче, та з нетерпінням чекає нових пропозицій.
 
Відео: історія Лариси Михальцової від BBC Україна

 

Теги: Новини України LifeStyle Новини Миколаєва Стиль і мода
Джерело: Lifestyle
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