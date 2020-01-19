Українка продала цноту за 1,2 мільйони євро: на що дівчина витратить гроші

Як стати мільйонеркою за один день – мабуть, не один бізнесмен відкрив свій секрет успіху. А от 19-річна Катерина з Харкова збагатилась на кругленьку суму, продавши на аукціоні свою цноту.

Як повідомляє The Daily Mail, про початок аукціону оголосили у грудні 2019 року. Тоді на сайті агентства ескорту з'явилась інформація, що 19-річна дівчина хоче продати свою цноту на аукціоні. Для цього вона записала відеозвернення, в якому розповіла, що родом з України, проте наразі проживає у США. Катерина вирішила не приховувати і причину такого рішення.

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"Я кілька разів задумувалася над тим, щоб не продавати свою цноту. Це, безумовно, важке рішення через неможливість повернути все назад. Вибір між втратою цноти з тим, кого я люблю, і можливістю виграти мільйон. Однак я думаю, що більша ймовірність, що я пошкодую, якщо не прийму ці гроші. Адже майбутній хлопець може покинути мене у будь-яку хвилину", – пояснила вона.

Дивіться відеозвернення українки для аукціону:

Ціна на аукціоні стартувала зі 100 тисяч євро. Для участі в торгах могли брати участь чоловіки, які мають на рахунку не менше, ніж 10 мільйонів євро. Цноту українки купив 58-річний бізнесмен з Мюнхена, який навіть готовий одружитись з 19-річною Катериною та виплачувати їй щомісяця по 10 тисяч євро. Імені його представники аукціону не розголошують, однак додають, що мільйонер вже вніс депозит в розмірі 10% від загальної суми.

Окрім цього, цноту українки хотіли придбати юрист з Нью-Йорка, пропонуючи мільйон євро, та співак з Токіо – за 900 тисяч євро. Катерина зізналась, що витратить гроші на подорожі та розкішне життя.