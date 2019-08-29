Українка розпочала співпрацю з Кеті Перрі: цікаві деталі

Вперше українська кліпмейкерка Таня Муіньо розпочала співпрацю зі співачкою Кеті Перрі. Згідно з контрактом, режисер зніме для американської поп-діви кліп.

Про співпрацю з Таньою Муіньо оголосила сама Кеті Перрі. В Instagram та YouTube вона опублікувала тизери до ролика, анонсувавши створення ефектного відео до пісні Small Talk.

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На кадрах видно, як Таня Муіньо та Кеті Перрі обговорюють деталі зйомок. Зокрема, артистка зізналась, що хоче, аби у ролику були собаки її зіркових друзів – Дженніфер Лопес, Бреда Пітта та інших голлівудських знаменитостей. Втілити таку ідею кліпмейкеру вдалось: у кількахвилинному ролику можна побачити кілька яскравих кадрів із тваринами.

Відомо, що у пісні йдеться про переживання людей після розриву та їхні спогади. "Я просто не можу повірити, що в житті ми пройшли шлях від незнайомців до коханців і знову до незнайомців", – йдеться в треку. Відтак наразі не зрозуміло, як Таня Муіньо вправно поєднає такий текст із побажаннями Кеті Перрі. Прем'єра кліпу Small Talk відбудеться 30 серпня 2019 року.

Дивіться тизер до кліпу Кеті Перрі, який створить Таня Муіньо: відео

Це вперше Таня Муіньо співпрацюватиме з американськими знаменитостями. Досі режисерка створювала ефектні ролики для Монатіка, гурту "Время и Стекло", Насті Каменських, Мішель Андраде та інших. За час кар'єри режисер отримала чимало премій та відзнак, зокрема, Таня Муіньо є рекордсменом за кількістю нагород YUNA. Окрім цього, у 2018-му вона стала "Кліпмейкером року" за версією M1 Music Awards.