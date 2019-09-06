Українка сфотографувала Кендалл Дженнер з оголеним торсом для реклами бренду: фото
Американська модель Кендалл Дженнер, яка стала найбільш високооплачуваною моделлю 2017 року, завжди звертається за фотопослугами до українки Саші Самсонової. Цього разу вона позувала перед нею для нового кампейну бренду Kendall + Kylie.
Рідні сестри – Кайлі та Кендалл Дженнер – вже давно просувають спільну марку одягу під однойменним маркуванням. Цього разу для нової рекламної фотосесії дівчата вирішили оголитись і продемонструвати нові білі джинси.
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23-річна Кайлі прикрила руками свої оголені груди, як це часто роблять моделі на фотозйомках, в той час як 22-річна Кайлі прикрила весь торс великим солом’яним капелюхом, який став трендом минулого літнього сезону. Знімки вийшли дуже гарячими, що підтвердили у коментарях палкі прихильники мільйонерок.