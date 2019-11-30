Українка Вероніка Дідусенко подала судовий позов на організаторів Міс Світу: деталі скандалу

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Верлоніка Дідусенко подає до суду на Міс Світу / Instagram / @veronika_didusenko

Дискваліфікована Міс Україна-2018 Вероніка Дідусенко потрапила у черговий скандал. Після серії гучних заяв вона вирішила звернутись за допомогою до суду. Українка подала позов проти організаторів шоу Міс Світу, які, як переконує Дідусенко, у правилах конкурсу краси порушили її права.

Про це Вероніка Дідусенко розповіла у мережі. Дівчина налаштована на перемогу в скандальній справі та представила своїх захисників у суді – одних з найкращих адвокатів з прав людини Раві Найка та Марі Демітрів.

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За словами красуні, організатори міжнародного конкурсу краси у Великобританії повинні змінити правила шоу. Судову тяганину Вероніка Дідусенко називає "спільною боротьбою за справедливість" та наголошує, що повернути корону вона не хоче. 

Я не хочу корону назад. Я хочу змінити правила для суспільства. Ці правила є системною, широко розповсюдженою та міжнародною політикою, яка призводить до дискримінації у великих масштабах у багатьох країнах. Цього року 69-й фінал Міс Світу пройде у Лондоні 14 грудня 2019 року. Ми вважаємо, що це найкращий момент, щоб представники Міс Світу представив зміни,
– заявила Вероніка Дідусенко. 

Що відомо про дискваліфікацію Вероніки Дідусенко

20 вересня 2018 року в Києві відгримів грандіозний фінал конкурсу Міс Україна 2018. За головну корону змагались 25 красунь з різних областей, однак перемогу здобула киянка Вероніка Дідусенко. 

Однак насолоджуватись титулом їм прийшлось не довго. Вже за 4 дні у мережі знайшли її фото з сином та інформацію про заміжжя. Згідно з правилами міжнародного шоу, переможниця не може перебувати у шлюбі та мати дитину. Тому Вероніка Дідусенко приховала ці факти зі свого життя та була дискваліфікована. Цікаво, що дівчина свідомо двічі порушила правила: при подачі заявки та під час підписання договору. 

Після резонансу в мережі та скандальних заяв Вероніка Дідусенко вирішила зібрати пресконференцію, де пояснила громадськості, чим керувалась при заповненні заявки. Дівчина вибачилась, що пішла на таке порушення, однак запевнила, що сина ніколи не приховувала.

Мій син не приховувався. Інстаграм та фейсбук – це мої професійні сторінки. Фото з дитиною були у відкритому доступі у моєї мами на сторінці ВКонтакте (заборонена в Україні соцмережа, – 24 Канал). Тому будь-яка людина, що вміє користуватися Інтернетом, могла їх побачити,
– пояснила тоді Вероніка Дідусенко.

Згодом красуня зізналась, що це було дуже принизливо пояснювати ситуацію та втратити корону. Вероніка Дідусенко заявило, що правила Міс Світу застарілі та потребують змін. Водночас організатори вітчизняного конкурсу краси відреагували на заяви Вероніки Дідусенко. Члени журі зізнались, що не вважають це дискримінацією, адже для красунь одружених та з дітьми є інший конкурс – Місіс Україна.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Міс Україна Конкурс краси Новини LifeStyle LifeStyle
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