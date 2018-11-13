Україномовна пісня підкорила російський хіт-парад

Український гурт KAZKA почав підкорювати й російських слухачів. Зокрема, його пісня під назвою "Плакала" посіла першу сходинку від одного з найпопулярніших музичних телеканалів у Росії – "Муз ТВ".

Відповідний допис з’явився на офіційному Instagram-акаунті мовника.

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Так, трек від KAZKA обігнав творіння таких мастодонтів російської естради, як Сергій Лазарєв (2 сходинка), Єлєна Темнікова (50, Єгор Крід і Філіп Кіркоров (6), Ірина Дубцова (7).

До слова, до десятки потрапила також пісня ще одного уродженця України Джигана під назвою "На восьмом этаже" (9). Щоправда, співак хоч і народився в Одесі, хоча наразі він себе більше асоціює з російською сценою.

Зауважимо, що деякі росіяни обурилися присутністю україномовної пісні в російському чарті.



Коментарі росіян щодо такого високого місця KAZKA у російському хіт-параді

KAZKA – "Плакала": дивіться офіційне музичне відео

До слова, на початку липня KAZKA зі своєю піснею "Плакала" стали першими в українському чарті кліпів у Youtube – це було вперше в історії, коли так високо піднялася саме україномовна композиція.