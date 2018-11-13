Україномовна пісня підкорила російський хіт-парад

255
Трек "Плакала" від KAZKA очолив хіт-парад російського телеканалу "МУЗ ТВ"
Трек "Плакала" від KAZKA очолив хіт-парад російського телеканалу "МУЗ ТВ" / Соцмережі

Український гурт KAZKA почав підкорювати й російських слухачів. Зокрема, його пісня під назвою "Плакала" посіла першу сходинку від одного з найпопулярніших музичних телеканалів у Росії – "Муз ТВ".

Відповідний допис з’явився на офіційному Instagram-акаунті мовника.

Читайте також: Українська пісня "Плакала" гурту KAZKA потрапила у Топ-10 світового чарту

KAZKA, Плакала, Росія, хіт-парад, Музика, шоу-біз

Так, трек від KAZKA обігнав творіння таких мастодонтів російської естради, як Сергій Лазарєв (2 сходинка), Єлєна Темнікова (50, Єгор Крід і Філіп Кіркоров (6), Ірина Дубцова (7).

До слова, до десятки потрапила також пісня ще одного уродженця України Джигана під назвою "На восьмом этаже" (9). Щоправда, співак хоч і народився в Одесі, хоча наразі він себе більше асоціює з російською сценою.

Зауважимо, що деякі росіяни обурилися присутністю україномовної пісні в російському чарті.


Коментарі росіян щодо такого високого місця KAZKA у російському хіт-параді 

KAZKA – "Плакала": дивіться офіційне музичне відео 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вот и итоги «Русского Чарта» прошедшей недели А какой трек из этой десятки твой самый любимый 1. KAZKA - Плакала 2. Сергей Лазарев - Шёпотом 3. Артур Пирожков - Запутался я 4. Леша Свик - Малиновый Свет 5. Елена Темникова - Не модные 6. Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный 7. Ирина Дубцова - Факт 8. HammAli & Navai - Пустите меня на танцпол 9. Джиган - На восьмом этаже 10. Градусы - Она

A post shared by Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv) on

До слова, на початку липня KAZKA зі своєю піснею "Плакала" стали першими в українському чарті кліпів у Youtube – це було вперше в історії, коли так високо піднялася саме україномовна композиція.

Теги: Новини культури Рейтинги Новини Росії Україна – Росія Музика LifeStyle Новини України
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
14 листопада 13:16 Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
997
Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
14 листопада 12:48 Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
892
Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
14 листопада 09:54 Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
917
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
13 листопада 20:18 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
2572
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
13 листопада 18:00 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
865
Топ-5 маловідомих фактів з життя акторки Вупі Голдберг
13 листопада 13:13 Топ-5 маловідомих фактів з життя акторки Вупі Голдберг
691
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук