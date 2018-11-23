Україномовний реп-альбом очолив чарти iTunes та Google Play в Україні

Цього тижня український репер Freel випустив свій дебютний сольний альбом "Спалах". Платівка одразу ж посіла 1 місце у чартах iTunes та Google Play в Україні.

Це нетипове явище для української музики, оскільки україномовний реп не надто популярний в нашій країні.

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Альбом "Спалах" посів 1 місце у чартах Google Play в Україні



​Альбом "Спалах" посів 1 місце у чартах iTunes в Україні

В альбомі "Спалах" 14 треків, з них два — це традиційні для хіп-хопу скіти (вставки між піснями, які підводять до треків). Один з цих скітів спеціально для "Спалаху" записав Сергій Жадан. Єдиний спільний трек на альбомі записаний з Ділею (НеДіля, ТНМК).

У кожного в житті бувають такі моменти, коли твій світ руйнується. У 2014-му це сталося зі мною. Мій гурт, справа всього життя, розпався. Товстий конверт, де лежали гроші, зароблені написанням пісень для "зірок" естради, спорожнів. Я переживав болісний розрив з дівчиною, з якою у мене були тривалі стосунки. В країні починалася війна. І тоді я задумав написати "Спалах". Сьогодні, після довгої та наполегливої праці, я готовий представити вам свій Спалах, мій Великий вибух, моє усе з нічого",

— розповідає Freel історію альбому.

Раніше Freel був учасником популярного гурту "На Відміну Від".



Український репер Freel

"Спалах" доступний для прослуховування на цифрових платформах Apple Music/iTunes, Google Play, Soundсloud.

Раніше 24 канал на початку листопада український репер Freel випустив головний трек зі свого нового одноіменного альбому "Спалах". Цю пісню репер написав під час час останніх боїв за Донецький аеропорт, проте світ побачила вона лише зараз.

Відео: Freel – Спалах