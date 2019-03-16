Українська анімація вперше потрапила до програми престижного конкурсу у Франції
Український мультфільм "Кохання" візьме участь у конкурсній програмі короткометражних стрічок одного з найпрестижніших конкурсів світу – Festival International du Film d'Animation d'Annecy у французькому Ансі. Це вперше вітчизняна стрічка побореться за приз на цьому анімаційному форумі.
Режисером стрічки став Микита Лиськов. За його словами, навіть і не сподівався потрапити на найстаріший фестиваль анімації.
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"Потрапити на такий фестиваль, та ще й в конкурсну програму – це те, про що я навіть мріяти не насмілювався", – зазначив він.
13-хвилинний мультфільм переповідає історію кохання через символи, звуки, але не слова. Анімація містить кілька епізодів – за сюжетом вони між собою не пов'язані, але об'єднані сенсом, меседжем автора.
"Кохання" вже з'явилось на офіційному сайті конкурсу у переліку анімацій, що беруть участь у програмі короткометражних стрічок. Цікаво, що назву англійською перекладати не стали, а просто написали його латиницею – Kohannia. А знизу для розуміння написали Deep Love ("Глибоке кохання").
Режисером "Кохання" став Микита Лиськов
Український мультфільм повністю профінансувало Держкіно. Там розповідають, що у задумі Лиськова одразу побачили перспективність.
Вперше в історії українського кіно наша стрічка потрапляє до головного конкурсу фестивалю анімації такого масштабу. Фільм "Кохання" створений у дуже незвичайному та інноваційному стилі, і я радий, що наші експерти побачили перспективність цього проекту, надавши йому підтримку,
– прокоментував голова Держкіно Пилип Іллєнко.
Міжнародний фестиваль анімаційного кіно в Ансі цьогоріч відбудеться з 10 по 15 червня.