Українська анімація вперше потрапила до програми престижного конкурсу у Франції

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Анімація "Кохання" їде на конкурс до Франції
Анімація "Кохання" їде на конкурс до Франції / Держкіно

Український мультфільм "Кохання" візьме участь у конкурсній програмі короткометражних стрічок одного з найпрестижніших конкурсів світу – Festival International du Film d'Animation d'Annecy у французькому Ансі. Це вперше вітчизняна стрічка побореться за приз на цьому анімаційному форумі.

Режисером стрічки став Микита Лиськов. За його словами, навіть і не сподівався потрапити на найстаріший фестиваль анімації. 

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"Потрапити на такий фестиваль, та ще й в конкурсну програму – це те, про що я навіть мріяти не насмілювався", – зазначив він. 

13-хвилинний мультфільм переповідає історію кохання через символи, звуки, але не слова. Анімація містить кілька епізодів – за сюжетом вони між собою не пов'язані, але об'єднані сенсом, меседжем автора. 

"Кохання" вже з'явилось на офіційному сайті конкурсу у переліку анімацій, що беруть участь у програмі короткометражних стрічок. Цікаво, що назву англійською перекладати не стали, а просто написали його латиницею – Kohannia. А знизу для розуміння написали Deep Love ("Глибоке кохання"). 


Режисером "Кохання" став Микита Лиськов

Український мультфільм повністю профінансувало Держкіно. Там розповідають, що у задумі Лиськова одразу побачили перспективність. 

Вперше в історії українського кіно наша стрічка потрапляє до головного конкурсу фестивалю анімації такого масштабу. Фільм "Кохання" створений у дуже незвичайному та інноваційному стилі, і я радий, що наші експерти побачили перспективність цього проекту, надавши йому підтримку,
– прокоментував голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Міжнародний фестиваль анімаційного кіно в Ансі цьогоріч відбудеться з 10 по 15 червня.

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Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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