Українська балерина знялась у рекламі Marc Jacobs: фото

Балерина з України Соня Мохова, яка тільки розпочинає свою кар'єру, стала запрошеною зіркою нової рекламної кампанії бренду Marc Jacobs. Зірка вже знялась у яскравій фотосесії та приміряла вбрання із бюджетної лінії одягу.

Відповідними знімками Соня Мохова поділилась на Instagram-сторінці. Там зірка постала в ефектному вбранні з нової колекції Marc Jacobs. Зокрема, взутті на підборах, строкатих сорочках, кольорових панчохах, шкіряній куртці, сукнях та костюмах. Яскравим елементом зйомки були аксесуари від бренду, на яких виднілась назва.

Читайте також: Яскраво та зі смаком: Ірина Шейк стала обличчям косметичного бренду Marc Jacobs

Відомо, що рекламна кампанія THE Marc Jacobs була створена виключно для соціальних мереж, тому її автори – знаменитий дует фотографів Стіві та Мада – не поскупились на яскраві кольори. Зйомки вони організували на звичайному пляжі в Одесі та соняшниковому полі, що виглядало дуже колоритно. Рекламу вже опублікували на офіційній сторінці Marc Jacobs, а фотографи з радістю презентували свій проект.



Українська балерина Соня Мохова у рекламі Marc Jacobs / Фото: Instagram / @steviemada, @marcjacobs

Ще напередодні Нового року представники бренду Marc Jacobs анонсували створення демократичної лінійки одягу. Вже у колекціях осінь-зима з'явились вбрання та аксесуари середньої цінової категорії. Знайти їх можна за артиклем "The", який буде вказівником на доступні вироби. Очікувалось, що рекламна кампанія стартуватиме у травні 2019 року, однак тільки днями автори фотосесії опублікували перші знімки.