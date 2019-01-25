Українська дизайнерка Юлія Магдич влаштувала розкішний показ вишиванок у Давосі: фото

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В Українському Домі в Давосі відбувся перший модний показ на Міжнародному економічному форумі за всі роки його існування. 24 січня українська дизайнерка Юлія Магдич продемонструвала всьому світу вишиванки, у яких моделі виходили на подіум під легендарну композицію Миколи Леонтовича "Щедрик".

Юлія Магдич зазначає, що в Давосі, Швейцарія, лише 21 відсоток жінок-лідерів, всі інші – чоловіки. Тому вона разом зі своєю командою ставить за мету змінити це і наступного року залучити до форуму більше жінок.

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Я впевнена, що сьогодні Україна цікава світові не лише в своїм агросектором. Найпривабливішими галузями для інвестицій залишаються інтелектуальні та креативні індустрії, адже вони не зазнають ризиків у країнах з нестабільною політичною системою. Інвестиції у фешн-індустрію у 2019 зростуть втричі,
– впевнена модельєр Магдич.

Юлія Магдич

Варто додати, що вишиванки української дизайнерки користуються неабиякою популярністю. Серед найзнаменитіших зірок, які їх одягали – Леді Гага, керівник виборчого штабу США Гіларі Клінтон, міністр оборони Естонiï Iева Iльвес, вiце прем’єр-мiнiстр Украïни з євроiнтеграцiï Iвана Клiмпуш-Цинцадзе, виконавчий директор Інституту з проблем жінок у США Мелан Вервiр і очільниця українського дому в Давосі Алекса Сопівскі.


Показ вишиванок Юлії Магдич у Давосі / Прес-служба

Дивіться відео з показу вишиванок Юлії Магдич в Давосі:

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Мода Фотоновини
Джерело: 24 канал
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