"Українська ідентифікація": у Києві відкривається унікальна виставка церковних розписів

5 червня у київській Галереї мистецтв "Лавра" відбудеться відкриття художньої виставки "Українська ідентифікація. Анатолій Криволап, Ігор Ступаченко. Розписи церкви Покрова Пресвятої Богородиці".

В експозиції будуть представлені живописні композиції на біблійні теми для церкви Покрова Пресвятої Богородиці в селі Липівка на Київщині. Композиції створені знаменитим українським живописцем Анатолієм Криволапом, який очолює рейтинг найуспішніших українських художників, разом із колегою – монументалістом Ігорем Ступаченком. Виставка триватиме з 5 червня по 14 липня (вхід вільний).



Церковний розпис

Унікальністю цієї виставки є те, що відвідувачі зможуть побачити саме оригінали розписів, які після виставки будуть змонтовані в будівлі церкви. На виставці також експонуватимуться живописні полотна, що демонструватимуть витоки нетрадиційного кольорового вирішення традиційних композицій Анатолія Криволапа.



Церква Покрова Пресвятої Богородиці

У старовинному селі Липівка Макарівського району Київської області на місці Покровської церкви, зруйнованої за радянської влади, меценатським коштом Богдана Батруха споруджено новий храм з таким самим посвяченням – Покрові Пресвятої Богородиці.



Так виглядала Покровська церква

Феномен розписів церкви Покрова Пресвятої Богородиці в Липівці полягає в особливій злагодженій співтворчості художників. Ігор Ступаченко придумував нові технології, створював традиційні композиції, готуючи сценічний ряд для візуального заповнення храму. Анатолій Криволап узяв на себе відповідальність за емоційне наповнення кольором і за сучасний погляд на старі заповіти у храмі, збудованому в ХХІ столітті.

Олеся Авраменко, кандидат мистецтвознавства, куратор виставки:

Анатолій Криволап у розписах цієї церкви сконцентрував і зосередив творчий набуток усього свого життєвого шляху, в якому приборкав і приручив пристрасну гостроту власного світовідчуття. Маючи вибуховий темперамент, він втілює його у кольорових викидах, згустках і плямах, що світяться і сяють, а іноді засліплюють очі. Його цікавить колір задля можливості відтворити глибокі й сильні почуття.



Експонат виставки "Українська ідентифікація"

Тетяна Міронова, директорка галереї мистецтв "Лавра":

Виставка творів Анатолія Криволапа – це завжди подія для Києва. Але ця виставка особлива. В ній художник апелює до витоків української духовності та національної ідентифікації. В ній поєдналася історична та культурна спадщина та сучасне мистецтво. Впевнена, що проект стане подією не тільки для Києва, а й для всієї країни.



Анатолій Криволап за роботою

Хто такий Анатолій Криволап? Відомий український художник, майстер нефігуратовного малярства та пейзажу. Отримав класичну фахову освіту у Державному художньому інституті в Києві (тепер – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). Після завершення навчання протягом 15-ти років активно шукав себе у мистецтві, не бажаючи творити в рамках соцреалізму.

Важливою подією у творчому житті Анатолія Криволапа стала республіканська художня виставка, присвячена 45-й річниці перемоги у Другій світовій війні (Київ, 1990). Представлений на ній твір митця "Багряні висоти" викликав значний резонанс, по суті, відкривши художника для мистецької спільноти. Невдовзі Криволап увійшов до складу творчого об’єднання "Живописний заповідник" (1992-1995), яке відіграло вагому роль у розвитку сучасного українського образотворчого мистецтва.

Наступні роки були позначені потужним творчим злетом й широким визнанням художника не лише в Україні, а й поза її межами. Роботи авторства Криволапа активно виставлялись, продавались і колекціонувались по всьому світу.

2011 року Криволап став лауреатом загальнонаціональної премії "Людина року" у номінації "Митець року". Тоді ж фотографія українського художника вперше з’явилася на обкладинці журналу "Forbes".

2012 року знаменною подією у житті митця стало вручення йому найвищої державної нагороди – Національної Шевченківської премії за цикл картин "Український мотив".



Анатолій Криволап та Ігор Ступаченко

Хто такий Ігор Ступаченко? Народився 27 березня 1955 року в Києві. 1980 року закінчив Київський державний художній інститут (тепер НАОМА), майстерню професора Віктора Шаталіна. З 1986 року професійно працює у станковому і монументальному живописі. Бере участь у всеукраїнських та міжнародних виставках. З 1986 року – член Національної спілки художників України.

1996, 2005 – учасник VII і Х Міжнародних конкурсів сучасного мистецтва "Триєнале живопису" (Осака).

2000 – персональна виставка "Дагеротипні ситуації" (Галерея "Персона", Київ).

2006 – учасник Міжнародного фестивалю мистецтв East Arte в Торре Каванезе і Рівароло (Італія).

2003-2012 – Генератор ідей та конструктивних втілень творчих пленерних проектів (разом з куратором Олесею Авраменко) в Криму та Черкащині: "Гурзуфські сезони" (2003, 2005-2010), "Пейзаж" Канів (2010), "Траєкторія" в Байдарській долині (2012)…

2014-2019 – розписи храму Покрова Пресвятої Богородиці в селі Липівка Макарівського району Київської області.





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