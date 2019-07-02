Українська кінострічка "Додому" режисера з Криму перемогла на фестивалі в Бухаресті

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Фільму "Додому" (EVGE) переміг на Міжнародному кінофестивалі в Румунії
Фільму "Додому" (EVGE) переміг на Міжнародному кінофестивалі в Румунії / Facebook / @ДержКіно України

Фільм українського кіновиробництва під назвою "Додому" (EVGE) кримськотатарського режисера Нарімана Алієва здобув перемогу на престижному кінофестивалі в Румунії.

Нагорода Міжнародного кінофестивалю у Бухаресті в номінації "Найкращий фільм" стала першою для режисера та знімальної команди. Раніше її вносили в конкурсну програму "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю у 2019 році, але перемогу отримав фільм "Невидиме життя" режисера Каріма Айну з Бразилії. З 14 по 25 травня 2019 в рамках фестивалю також діяв Український павільйон, де головним гаслом української присутності у Каннах був "Україна – ваш напрямок".

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Державне агентство України з питань кіно 2 липня на своїй сторінці у Facebook повідомило, що кінострічка виборола нагороду та 4 тисячі євро грошової премії на кінофестивалі у Бухаресті (BIFF).

Я переконаний, що це лише початок успішного фестивального життя цієї картини! Як і очікувалося, після прем’єри в Каннах, на інших фестивалях до EVGE прикута особлива увага,
– зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Сам же режисер фільму Наріман Алієв неприховано гордиться успіхом кінокартини та потішно зазначив у своєму Facebook: "Перший пішов".

Варто сподіватись, що фільму "Додому" матиме не менший успіх в рамках Одеського кінофестивалю, що розпочнеться вже зовсім скоро – 12 липня.

Що відомо про фільм "Додому" Нарімана Алієва?Український фільм "Додому" став четвертою роботою молодого українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. У фільмі розповідається про історію кримського татарина і його двох синів, які поїхали в Київ після анексії Криму. Один з них помирає на початку фільму, через що батько приїжджає в Київ, щоб забрати його назад у Крим та поховати згідно з мусульманськими традиціями. В той же час інший син не розуміє рішення батька і потреби дотримання традицій. Головні ролі виконали знамениті українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов та Дар'я Баріхашвілі. 

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Теги: LifeStyle Новини України Кіно Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
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