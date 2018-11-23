Українська кінострічка завоювала Гран-прі на міжнародному фестивалі: цікаві деталі

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Фільм "Вулкан" здобув Гран-прі на міжнародному фестивалі
Фільм "Вулкан" здобув Гран-прі на міжнародному фестивалі / www.ukrinform.ru

Українське кіно продовжує дивувати та вражати світ. Так, на міжнародному фестивалі Festival International du cinéma d'auteur de rabat фільм "Вулкан" здобув Гран-прі.

Як повідомляє ДержКіно України, 23-ий міжнародний фестиваль пройшов у Марокко. Урочистий захід тривав з 16 до 23 листопада. Упродовж двох тижнів режисери з усього світу представляли свою роботу перед журналістами та експертним журі. 

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В останній день Festival International du cinéma d'auteur de rabat представники фестивалю оголосили результати. Українська кінострічка "Вулкан" Романа Бондарчука фігурувала у списку переможців. Фільм випередив 12 номінантів та все ж зайняв перший щабель у списку. 

Що відомо про кінострічку "Вулкан"?

Фільм "Вулкан" став повнометражним дебютом для режисера Романа Бондарчука. Прем'єра кінострічки у світі відбулась на Міжнародному фестивалі у Карлових Варах. Українські кіномани зможуть побачити "Вулкан" з 21 лютого 2019 року.

За сюжетом, головний герой Лукас, який є працівником ОБСЄ, опиняється у місті Берислав. Там він гостює в дивного чоловіка, де життя здається повністю відірваним від будь-якого звичного укладу. Згодом Лукас усе більше захоплюється власником помешкання та його донькою. Зрештою, після складних перипетій головний герой береться за пошук давно загубленого щастя.

Дивіться трейлер до фільму "Вулкан" (відео):

 

Варто зазначити, що фільм "Вулкан" – спільний проект України, Німеччини та Франції. Більшість кінокритиків схвально відгукнулись про кінострічку "Вулкан", яка в результаті отримала кілька знакових нагород.

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Нагороди
Джерело: 24 Канал
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