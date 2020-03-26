Українська комедія "Мої думки тихі" виходить в онлайн-прокат: де дивитись фільм легально

Комедія "Мої думки тихі" від режисера Антоніо Лукича мала вийти в онлайн-прокат наприкінці весни. Однак через пандемію коронавірусу та продовження карантину автори успішного проєкту вирішили це зробити достроково.

Відомо, що з 25 березня комедію "Мої думки тихі" можна подивитись на відеосервісі OLL.TV. Таким чином представники успішної кінострічки долучились до зіркових колег та закликають українців дотримуватись карантину, залишаючись вдома. Стрічка мала чималий успіх у прокаті та тисячі схвальних відгуків, тому "Мої думки тихі" точно не розчарують.

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Наразі фільм доступний для перегляду тільки на території України. Однак автори комедії працюють над тим, щоб розширити доступ для любителів вітчизняного кіно, які перебувають за кордоном.

"Саме зараз людям необхідно відволіктися і згадати, що таке сміх, любов рідних і близьких людей, навіть якщо ви і ваша мама, бабуся перебуваєте в різних будинках, ви можете влаштувати сеанс одночасного перегляду дистанційно. Повірте, вам буде про що поговорити одразу після фільму", – зазначив продюсер Дмитро Суханов.

Що відомо про фільм "Мої думки тихі"

У центрі сюжету кінострічки – історія молодого звукорежисера Вадима. Після багатьох невдач він отримує шанс побудувати свою кар'єру. Для цього, хлопцю потрібно записати голоси закарпатських тварин. Здавалось би, звичайне завдання, яке може допомогти Вадиму покинути "незручну Україну" та оселитись у "привабливій Канаді". Та супроводжувати головного героя під час мандрівки буде мама.

Від курйозних сцен та актуальних проблем спілкування батьків і дітей неможливо втримати сміху. Вражає і акторський склад комедії "Мої думки тихі": головні ролі у фільмі отримали талановиті Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський. Такий тандем настільки сподобався кіноманам, що тисячі людей відвідали кінотеатри в час прокату фільму. Прем'єра комедії пройшла 16 січня.

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