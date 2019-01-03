Українська комедія зібрала рекордну суму за перший вікенд прокату: деталі

Сімейний комедійний фільм "Я, Ти, Він, Вона", над яким працював художній керівник "Студії Квартал-95" Володимир Зеленський, за перші вихідні прокату в кінотеатрах зібрав 23 мільйони гривень.

Про рекордну суму, яку українська кіномедія зібрала в перші дні прокату після виходу на великий екран, повідомили автори кінокартини "Я, Ти, Він, Вона" на офіційній сторінці в Facebook. Вони повідомили, що за вікенд касовий дохід становив 23 мільйони гривень та 249 тисяч глядачів.

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Друзі, ви неймовірні! Завдяки вам ми встановили абсолютний рекорд в українському кіно на першому уїкенді! І це тільки початок,

– мовиться в повідомленні на офіційній сторінці.

Варто додати, що попередній рекорд по касовому збору серед українських фільмів за перші вихідні належав анімаційній картині "Вкрадена принцеса: Руслан і Людмила". Сума становила 21,5 мільйона гривень та 285 тисяч глядачів.

За сюжетом фільму, подружжя Максим і Яна прожили в шлюбі 10 років, однак у їхніх стосунках настала криза і вони готові розлучитися. Протягом випробувального терміну, наданого суддею, з парою починають відбуватися шалені несподіванки, а також вони втілять свої найекстремальніші мрії і найсміливіші фантазії, які, ймовірно, змінять їхнє життя назавжди.

Дивитися трейлер фільму "Я, Ти, Він, Вона" онлайн (відео):