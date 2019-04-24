Українська короткометражка потрапила до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

Короткометражний фільм "Анна", події якого розгортаються на Донбасі, увійшов до конкурсної програми Каннського кінофестивалю. Стрічка є спільним виробництвом України, Ізраїлю та Великої Британії. Зняв її ізраїльський режисер Декель Беренсон.

Головна роль у фільмі дісталась українській акторці Світлані Барандич. Її героїня – мати-одиначка. Війна на сході, стара квартира, робота на м'ясопереробному комбінаті – нічого з цього не вкладається у концепцію особистого щастя жінки. По радіо вона почула про вечірку, яку влаштовують для американців, які подорожують у пошуках кохання. Тож і собі вирішила спробувати закохатись та знову стати щасливою, розповіли у Державному агентстві України з питань кіно.

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Стрічку повністю знімали в Україні, відтак й українська теж стала основною мовою короткометражки.

"Вперше я відвідав Україну в 2012 році, подорожуючи Європою. Для мене це був важливий особистий крок, оскільки моя бабуся народилася в Хусті – українському прикордонному містечку. На її очах Україна з іншими країнами Східної Європи потрапила до складу СРСР, а згодом здобула незалежність, яка тепер знову під загрозою. Я був у захваті від суміші східних і західних традицій та від людей в Україні", – зазначив режисер фільму.

До конкурсної програми короткометражок увійшли загалом 11 робіт – 9 художніх, одна документальна і одна анімація. Серед них французько-албанський фільм "Фургон", французька документалка "Стрибок", аргентинська стрічка "Сієста", французька анімація "А потім ведмідь".

Переможця у цій номінації визначать 25 квітня.

Що відомо про Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році і відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.