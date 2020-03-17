Українська модель Алла Костромічова не може повернутися додому через скасування рейсів: деталі
Від сьогодні, 17 березня, Україна припиняє авіасполучення на два тижні. Так, громадяни мали змогу повернутися на батьківщину до півночі. Проте іменита модель Алла Костромічова стала заручницею ситуації, оскільки її рейс з Мюнхена скасували.
Про інцидент зірка розповіла на особистій сторінці в інстаграмі. Алла Костромічова пояснила, що на час епідемії вона перебувала у Нью-Йорку. Проте її політ передбачав пересадку у Мюнхені. Вже в аеропорту пасажири дізналися, що рейс скасували, а повітряний простір України – закритий.
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Алла Костромічова наголосила, що тепер вона та інші громадяни, які очікували на переліт, опинилися на вулиці. Вона наголосила, що всі пасажири заздалегідь придбали квитки, аби опинитися в Україні до закриття авіасполучення.
Багато рейсів, які мали б вилетіти і прилетіти до Києва до півночі, так і не вилетіли. Наш рейс скасували, і ми застрягли в Мюнхені. Україна закрила повітряний простір, а в Німеччині введений надзвичайний стан, зачиняються всі готелі. Людям, у яких була лише одна ніч, щоб дістатися додому, завтра вже нікуди йти,
– пояснила модель.
Зірка звернулася до чинної влади особисто, аби вона відреагувала на ситуацію та відправила літак за громадянами, які стали заручниками обставин. Від імені всіх тих, хто зараз вимушено перебуває в Німеччині вона запевнила, що пасажири готові провести наступні 14 днів на карантині та в самоізоляції.
У консульстві України в Німеччині вже сформували список громадян, які перебувають у Мюнхені. Туди входить 250 осіб. Тепер всі вони чекають рішення з Києва.
Нагадаємо, що станом на 17 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 7 174 людей. Загальна кількість інфікованих – 182 764 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 79 тисяч людей. Детальніше про ситуацію в Україні читайте тут.