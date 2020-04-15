Українська оперна співачка дала концерт з балкона в Іспанії: відео, яке надихає

Оперна співачка з Харкова Юлія Сафонова у час пандемії коронавірусу перебуває в іспанській Валенсії. Саме там артистка дотримуєтьс умов карантину та дає концерти зі свого балкону.

Відповідне відео вже заполонило мережу. На кадрах видно, як Юлія Сафонова виконує фрагмент пісні Besame mucho, викликаючи овації у сусідів, які стали очевидцями імпровізованого домашнього концерту.

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"До наступного виступу готова. З любов'ю з Іспанії", – написала оперна співачка у мережі.

Дивіться відео виступу Юлії Сафонової:

Мама Юлії Сафонової розповіла журналістам "Укрінформу", що в Іспанії артистка перебуває зі своєю подругою Даніелою. Саме вона і створила акомпанемент до виступу співачки. Окрім цього, Тетяна Танчук зізналась: рада, що творчість її доньки надихає іспанців у час пандемії.

"Радію за Юлію, яка в умовах карантину, а в Іспанії його треба жорстко дотримуватися, знайшла спосіб підтримувати не тільки особисту творчу форму, але й шанувальників музики – класичної та сучасної, популярних іспаномовних творів та українських пісень. Судячи з оплесків з балконів, які лунають на відео, такі концерти викликають захоплення валенсійців", – зазначила мама Юлії Сафонової.

Як відомо, в Іспанії вже пережили пік епідемії коронавірусу. Станом на 14 квітня там зафіксовано понад 170 тисяч хворих на COVID-19, з них понад 18 тисяч людей померли.