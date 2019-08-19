"Українська пісня" 2019 у Львові: яскраві фото з фестивалю

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"Українська пісня" 2019 у Львові
"Українська пісня" 2019 у Львові / Прес-служба

Музичний фестиваль "Українська пісня / Ukrainian Song Project 2019" прогримів цьогоріч 17 серпня на традиційному місці – стадіоні "Арена Львів". Близько 20 тисяч глядачів змогли стати свідками 5-годинного музичного шоу, де навіть обрали переможця фестивалю.

Найкращим представником сучасної музики країни став виконавець Grohotsky (колишній гравець київського "Динамо" Ігор Грохоцький), а лідером глядацьких симпатій – KHAYAT (Андрій Хаят). Першому, окрім кубку перемоги, організатори події подарували ротацію на радіо, запис нової пісні на студії та допомогу у підготовці сольного концерту у Львові та Києві.

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Українське Євробачення, яким тепер часто охрещують музичну подію у вітчизняних ЗМІ, запросило у Львів таких зірок, як Тіну Кароль, Арсена Мірзояна, MELOVIN, Alyosha, TARABAROVA, TAYANNA, Jerry Heil, гурти "Без Обмежень", DILEMMA, ENEJ та багатьох інших зірок українського шоу-бізнесу. Ведучим події став Олександр Педан.


Фоторепортаж з "Української пісні" 2019 у Львові / Прес-служба

Варто додати, що трансляцію шоу можна буде побачити на День незалежності України, 24 серпня, на телеканалі "Україна" о 22:30. Разом з цим, представники події вже оголосили дату наступного, ювілейного шоу "Українська пісня / Ukrainian Song Project" у 2020 році – станеться це 15 серпня 2020 року на "Арені Львів".

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Музика Фестивалі Новини Львова
Джерело: LifeStyle 24
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