Українська реперка Alyona Alyona виступить на фестивалі Sziget

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Alyona Alyona
Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Реп-виконавиця Альона Савраненко, більш відома під своїм псевдонімом Alyona Alyona, виступить на сцені одного з найбільших музичних фестивалів у світі – Sziget Festival 2019.

Українська "пушка" Alyona Alyona виступить 7-го серпня, у перший день фестивалю в лайн-апі сцени PETŐFI RADIO – TELEKOM VOLT FESTIVAL STAGE, яка донедавна приймала переважно угорських артистів.

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Sziget Festival пройде на острові Свободи в Будапешті 7-13 серпня. Хедлайнерами стали Foo Fighters, The National, 1975 Post Malone, Martin Garrix, Florence + the Machine, Twenty One Pilots, Ed Sheeran та інші. 


Частина розкладу фестивалю Sziget / Скріншот

Alyona Alyona – Пушка: дивіться відеокліп

Хто така Alyona Alyona?Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови" зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Музика Концерти Фестивалі
Джерело: LifeStyle 24
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