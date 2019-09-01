Українська режисерка, кліпи якої збирають десятки мільйонів переглядів

Режисерка Таня Муіньо в українському шоу-бізі – королева знімальних майданчиків. Вона зняла кліпи для MONATIK, NK, Мішель Андраде та інших популярних зірок. А нещодавно кліпмейкерку запросила сама Кеті Перрі.

Цікаве з біографії

До Тані звертаються тоді, коли потрібно передати стилістику 90-х попрацювати з кольорами, додати кліпу гарячих нот або забезпечити мільйонні перегляди.

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Таня Муіньо має українські та кубинські корені. З острова Свободи походить її батько Роберт, а Таня до шести років жила у Гавані. У 1980-і роки батько приїхав до Одеси по обміну і так і залишився в Україні.

У мене велика кубинська сім'я: у тата три брати і сестра. На Кубі нічого не бояться, бо вони багато чого пережили і їм нема чого втрачати,

– розповіла Таня.

Кліпи Тані Муіньо та запрошення від Кеті Перрі

Таня відома своєю роботою над кліпами популярних українських співаків: MONATIK, Время и Стекло, NK (Настя Каменских), Мішель Андраде та інші.



Таня Муіньо

Наприклад, її кліп для "Врємя і Стєкло" набрав майже 160 мільйонів переглядів і, схоже, такий успіх доніс чутки про талановиту українку до Лос-Аджелесу. А точніше – до Кеті Перрі. Співачка славиться своїми кліпами, одразу чотири її роботи перетнули позначку у мільярд переглядів. Свою нову роботу Small Talk вона довірила Тані.

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Перш ніж потішити своїх фанів кліпом, Кеті запостила на своєму ютюб каналі два ролики про підготовку до зйомок. Сценарій розгортається на виставці собак, тож Перрі наполягала, аби кастинг-менеджери підібрали найбільш зіркових чотирилапих, з власними інстаграм-сторінками.

Команда збиралась із зіркою кілька разів та в деталях обговорювала побудову окремих сцен, кольори в кадрі, варіанти антуражу. І ось нарешті кліп, відзнятий українкою, представили.

Відео: кліп Katy Perry на пісню Small Talk, знятий Таньою Муіньо

Інша діяльність режисерки

Зараз називає себе мультаскером, бо зйомками кліпів не обмежується. Таня має власний бренд одягу "Джелесі", фотографує, й у своїх кліпах часто виступає стилістом. До того ж Муіньо любить сама монтувати відеороботи, а якось зізналась, що хотіла б спробувати себе й в ролі оператора.

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До речі, знімати кліп погоджується тільки в тому випадку, якщо пісня її зачепила. В іншому разі – замовник почує: "Вибачте. Але ні".