Українська стрічка "Кохання" здобула перемогу на фестивалі в Німеччині

Анімаційний фільм Микити Лиськова отримав "Золотого голуба" на кінофестивалі Dok Leipzig-2019. Стрічка розповідає про стосунки між людьми за допомогою звуків.

Фільм Микити Лиськова "Кохання" отримав нагороду The Golden Dove у конкурсній програмі Next Masters Competition Short Documentary and Animated Film – одного з найстаріших кінофестивалів документального та анімаційного кіно DOK Leipzig. Він відбувся з 28 жовтня по 3 листопада в Лейпцигу. Про це повідомляє Держкіно України на своїй фейсбук-сторінці.

Фільм був створений компанією "Т.Т.М." за підтримки Державного агентства України з питань кіно.



Нагорода "Золотий голуб" на кінофестивалі Dok Leipzig-2019 / Facabook / @ukrainefilmagency

Стрічка розповідає історію кохання за допомогою символів і складається з епізодів, не пов'язаних між собою сюжетно і стилістично. Проте всі вони об'єднані єдиним настроєм та сенсом. Ця дотепна історія-роздум про стосунки між людьми розкривається через звуки.



Анімаційний фільм Микити Лиськова "Кохання" / Facabook / @ukrainefilmagency

Той унікальний режисер, який вміє зберегти специфічні ознаки конкретного місця у зрозумілій кожному історії. Ми любимо його алегоричне розуміння людського досвіду через поєднані як у цирку символи та музику. Микола Лиськов показує, як вийти за рамки анімації,

– ділиться коментарями членів журі автор стрічки на своїй сторінці у фейсбуці.

Короткометражна анімаційна картина "Кохання" вже взяла участь у більш ніж 20-ти міжнародних фестивалях в Україні та за кордоном і отримала низку перемог. Світова прем'єра картини відбулась на найпрестижнішому у світі фестивалі анімаційного кіно в Ансі.