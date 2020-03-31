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Українська телеведуча Анна Панова стала мамою: перше фото дитини

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Анна Панова / Сегодня

Українська телеведуча та журналістка Анна Панова поділилася з прихильниками радісною новиною – вона стала мамою. Довгоочікувана дитина з’явилася на світ 28 березня.

У 40-річної Анни Панової народилася донечка. Ведуча новин "Сьогодні" розповіла про поповнення у своїй сім’ї на особистій сторінці у фейсбуці. Журналістка опублікувала чуттєве фото з пологового будинку "Лелека".

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На чорно-білій світлині зображена крихітна долонька новонародженої доньки та долоні новоспечених батьків.

"Життя продовжується. Попри всі віруси і кризи. Будь здорова і щаслива, донечко!", - підписала фото телеведуча.

Про пологи журналістка розповіла виданню Viva. За її словами, вона дуже боялася заборони на партнерські пологи через карантин, адже в державних пологових будинках їх скасували. 

"Я народжувала в приватному пологовому будинку, де високий рівень протиепідемічних заходів, та й пацієнтів набагато менше. Кожен день я відстежувала кількість нових заражених в Україні і з жахом чекала обіцяного надзвичайного стану і нових обмежень в пологовому будинку", – зазначила телеведуча.


Анна Панова при надії / Viva

Журналістка розповіла, що чоловік таки був присутній на пологах і зараз дуже допомагає їй з дитиною.

"Зараз у нас ще залишається час на адаптацію в новому статусі – поки в Україні ситуація з коронавірусом ще під контролем. Дуже сподіваюся на здоровий глузд співгромадян, адже саме від нашої самодисципліни зараз залежить, як у країні пройде епідемія", – додала ведуча.

Що відомо про Анну Панову?

З 2007 року журналістка працювала на телеканалі "Інтер", а в 2014 році стала телеведучою програми "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

У 2018 році Панова вийшла заміж за Олександра Каменця.


Анна Панова з чоловіком / Viva

Автор: Юлія Турелик
Теги: Зіркові діти ЗМІ Журналісти LifeStyle
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