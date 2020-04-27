Українська телеведуча співпрацювала з сестрою Майкла Джексона: легендарні фото

Ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко зізналася, що працювала з сестрою легендарного Майкла Джексона Ла Тойєю Джексон. Вона поділилася архівними світлинами, які були зроблені в Чорнобильській зоні.

На сторінці Марічки в інстаграмі з'явилися фотографії 25-річної давності. На них вона позує поруч із старшою сестрою "короля попмузики". Телеведуча зізналася, що для неї це одна із найбільш значущих співпраць.

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На кадрах Марічка Падалко позує у 19-річному віці. У неї довге кучеряве волосся та пишні щічки. На обличчі в неї легкий макіяж, а у вухах – сережки. Марічка зображена у білій кофті та чорних штанах. Яскравою деталлю її образів є синій та червоний піджаки, які були актуальними в той час.

Предметом розкоші були різнокольорові двобортні піджаки, бажано малинові. Тому і я, і охорона, як видно на фото, – при повному параді,

– поділилася телеведуча.



Марічка Падалко у червоному піджаку та з кучерявим волоссям / Instagram / @marichkapadalko

Знімки були зроблені в Чорнобильській зоні в 1995 році. На них також позує сестра Майкла Джексона Ла Тойя. Марічка розповіла, що кількома місяцями раніше вона повернулася з навчання з США. Організатори концерту Ла Тойї запросили її бути перекладачем.

"Перший казус стався дорогою з Борисполя до Славутича. Тоді я вперше їхала в лімузині, вперше поруч зі мною була світова зірка. Вона попросила мене передати організаторам, щоб ми "зупинилися на заправці, бо потрібно... в особистих справах". Хто не пам'ятає, 25 років тому в нас не було таких вишуканих сервісів. Громадські вбиральні тоді ще не були доступні. Тому запропонована мені організаторами відповідь: "В кущі" – не підлягала адекватному перекладу. Ми всі тоді дотерпіли до готелю," – поділилася спогадами Падалко.



Марічка Падалко із сестрою Майкла Джексона / Instagram / @marichkapadalko

Ведуча додала, що роботу з цією артисткою протягом тривалого часу вважала найбільш визначною у житті і довго не могла отямитися. В Чорнобильську зону тоді приїжджали відомі люди, серед яких опинилася і Ла Тойя.

Ця красива історія про Чорнобильську зону частково витіснила важкі спогади про евакуацію з Києва, передчасну смерть дядька-ліквідатора і ті наслідки, які наше здоров'я отримало на все життя,

– зізналася Марічка.



Марічка Падалко та Ла Тойя Джексон / Instagram / @marichkapadalko



Американська співачка Ла Тойя Джексон / Instagram / @marichkapadalko