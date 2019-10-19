Українська військова ЗСУ підкорила суддів на кастингу "Х-фактору": зворушливе відео

На шостий кастинг популярного шоу "Х-фактор" прийшла мужня дівчина Юлія Бордунова, яка служить в Збройних силах України у 58-ій бригаді та захищає Україну на Донбасі.

Вона розповіла, як воює та зізналася, що їй найбільше шкода дітей, які живуть поблизу лінії розмежування. Ірина додала, що на шоу "Х-фактор" її відправили побратими, які і подали за неї анкету на кастинг.

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Українська військова весело та красиво заспівала популярну пісню Світлани Тарабарової – "Фантастична жінка". Судді зачаровані нею аплодували стоячи, а глядачі кричали "Молодець". Вони подякували їй та всім військовим за мир, що зворушило дівчину до сліз.

А за виступ члени журі шоу похвалили Юлію, але сказали, що їм не вистачило драйву. В результаті вони віддали їй три "так", тому дівчина пройшла до наступного етапу шоу – тренувального табору.

Дивіться відео виступу військової Юлії Бордунової:

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".