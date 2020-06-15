Модельєр-початківець із Кропивницького Костянтин Данильченко опанував старовинну техніку оздоблення тканини вибійкою. Звичайне хобі швидко переросло в професійну справу, тепер вчить ремеслу й інших.

Мистецтво вибійки

Про те, як створюють дивовижні хустки – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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В Україні мистецтво вибійки зародилось у 9 столітті. Вибиванками, або їх ще називають мальованками, займалися переважно мандрівні майстри. Ця техніка полягає у нанесенні фарбою візерунку на полотно за допомогою спеціальних різьблених штампів.

Вишивати – довго, а купити якусь оздоблену тканину може бути дорого. А так можна дати тканину, яка є, і майстер зробить на ній якусь красу, орнамент, візерунок,

– розповів майстер Костянтин Данильченко.

Хлопець наносить візерунки на хустки переважно акриловими фарбами. Тканина підійде будь-яка. Але майстер радить не економити та обирати натуральні матеріали. Оздоблення однієї хустки триває щонайменше 4 години.



Інструменти для вибиванки / Фото з фейсбуку Костянтина Данильченка

Експерименти майстра

Робота майстра не обходиться без експериментів. Для декору хусток підбирає яскраві кольори та національні орнаменти.

"Коли робота виходить, мені потім цікаво спостерігати якісь закономірності, якісь нові цікаві деталі", – поділився Данильченко.



Хустка за старовинною технікою / Фото з фейсбуку Костянтина Данильченка

Нині майстер досліджує, які орнаменти на вибивках були притаманні саме для Кіровоградщини, аби відтворити його власноруч. Оздоблена хустка коштує приблизно 300 гривень. З дбайливим доглядом вона служитиме роками та стане невід'ємним аксесуаром у гардеробі модників.



Костянтин використовує акрилову фарбу / Фото з фейсбуку Костянтина Данильченка



Візерунки виходять різноманітні / Фото з фейсбуку Костянтина Данильченка