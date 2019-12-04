Українське кіно не має бути просто на потіху натовпу, – продюсер фільму "Додому"

Вітчизняний продюсер Володимир Яценко переконаний, що українське кіно повинне бути ближчим до глядачів, а історії – прості і зрозумілі, які зможуть легко зрівнятись з голлівудськими блокбастерами.

Про це йдеться в екслюзивному інтерв'ю LifeStyle 24.

Читайте також: "Патріотичне кіно – це архаїзм, наше кіно – це розповідь": інтерв'ю з творцями фільму "Додому"

Володимир Яценко довго й успішно займався рекламою, а потім взявся за продюсування кіно. І вже за кілька років випустив фільм "Дике поле" за головним романом в історії незалежної України "Ворошиловград" Сергія Жадана, кіно "Додому" – претендента на Оскар, та "Атлантиду" – перший український фільм, що виграв на Венеційському кінофестивалі. Він пояснив, чому укранські фільми повинні бути ближчими до глядачів, а не бути їм лише на потіху.

Продюсери масового кіно мають бути ближчими до народу. І не просто робити доволі прості, а інколи й примітивні комедії, але й створювати драми, мелодрами, хоррори. Тобто дати українському глядачу вибір, розумієте? Це дуже важливо, але не має бути просто на потіху натовпу, коли нехтуєш сценарієм. Важливо, аби глядачу було з чим порівняти,

– зазначив Яценко.

Він додав, що українські знімальні команди не можуть боротись за якість чи кількість глядачів на рівні блокбастерів, але можуть на рівні звичайних історій. "Ніщо ж не заважає зняти український "Щоденник Бріджит Джонс" чи свій "Форест Ґамп"? У нас є прості загальнолюдські речі, які ніхто не заважає робити тут і зараз", – сказав Яценко.

На думку продюсера, аби українське кіно було прибутковим, треба також будувати нові мережі. Оскільки в Україні тільки лише близько 160-ти кінотеатрів і близько 500 залів в Україні.

Читайте також: Як зробити українське кіно прибутковим: думка Ахтема Сеітаблаєва

"Важлива не кількість кінотеатрів, а кількість залів. От уявіть. В одному кінотеатрі один зал, і виходить якийсь "Джокер", у такому разі з українським кіно ви нікуди не підете. А якщо 5-7 залів, то в одному можуть показувати українське кіно. Окрім цього, є чимало великих міст, де взагалі немає кінотеатрів! І глядач не може подивитись кіно", – наголосив продюсер.

Також Яценко зазначив: хотілося б трохи більше довіри від українського глядача.

За ці роки ми показали, що є якісне українське кіно, якого не потрібно боятися. Є категорія людей, які ходять на українські фільми і підтримують просто тому, що це українське кіно. Мені здається, що ми вже безповоротно пройшли цей етап. У нас є класні фільми, класні режисери, цікаві роботи міжнародного рівня. Тому тут також хотілося трохи більше довіри від українського глядача,

– завершив продюсер.