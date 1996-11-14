Українське кіно отримало нагороду Європарламенту

Повнометражна картина "Гірська жінка: на війні" спільного виробництва України, Франції та Ісландії отримала нагороду Європарламенту.

Стрічка здобула кінопремію Європейського парламенту LUX Prize-2018, про це йдеться на сайті Європарламенту.

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Церемонія нагородження відбулася 14 листопада у Страсбурзі.

До фіналу конкурсу потрапили також фільми "Інша сторона всього" режисера Міли Турайліч (Сербія, Франція, Катар) та "Стікс" Вольфганга Фішера (Німеччина, Австрія).

Проте перемогу здобула саме "Гірська жінка".

Фільм режисера Бенедикта Ерлінґссона, розповідає історію про диригентку хору та екоактивістку, яка бореться проти шкідливого виробництва, яке забруднює довкілля.

Частина зйомок відбувалась в Україні – у них брали участь українські актори.

Після здобуття кінопремії Європарламенту фільм "Гірська жінка: на війні" буде перекладений на усі офіційні мови країн-членів ЄС і також продовжить прокат в рамках "Днів кінофестивалю LUX".

Трейлер фільму "Гірська жінка: на війні": дивіться відео

Що таке LUX Prize?Це премія, заснована у 2007 році задля підтримки європейської кінопродукції. Переможець не отримує грошової винагороди, але Європарламент фінансує субтитрування фільму на всі мови країн Євросоюзу та виробництво цифрової копії для кожної держави-члена.