Українське в моді: акторка Дакота Джонсон одягнула сукню вітчизняного виробника – фотофакт
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Кіноактриса Дакота Джонсон, відома за роллю головної героїні в франшизі "П'ятдесят відтінків сірого", завітала на Міжнародний фестиваль в Марракеші і продемонструвала ніжний образ у сукні від українського бренду Bevza.
Зауважимо, що бренд української дизайнерки Світлани Бевзи вже три сезони поспіль є офіційним учасником Тижня моди в Нью-Йорку.
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Дакота Джонсон вийшла на червону доріжку у білій шовковій сукні з весняно-літньої колекції бренду. Свій образ зірка "50 відтінків сірого" доповнила сріблястими босоніжками на високих підборах.
Дакота Джонсон / Getty Images
Дакота Джонсон / Getty Images
Джерело: Lifestyle
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