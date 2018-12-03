Українське в моді: акторка Дакота Джонсон одягнула сукню вітчизняного виробника – фотофакт

15:21, 1339

Кіноактриса Дакота Джонсон, відома за роллю головної героїні в франшизі "П'ятдесят відтінків сірого", завітала на Міжнародний фестиваль в Марракеші і продемонструвала ніжний образ у сукні від українського бренду Bevza.