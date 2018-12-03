Українське в моді: акторка Дакота Джонсон одягнула сукню вітчизняного виробника – фотофакт

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Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / www.gettyimages.com

Кіноактриса Дакота Джонсон, відома за роллю головної героїні в франшизі "П'ятдесят відтінків сірого", завітала на Міжнародний фестиваль в Марракеші і продемонструвала ніжний образ у сукні від українського бренду Bevza.

Зауважимо, що бренд української дизайнерки Світлани Бевзи вже три сезони поспіль є офіційним учасником Тижня моди в Нью-Йорку.

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Дакота Джонсон вийшла на червону доріжку у білій шовковій сукні з весняно-літньої колекції бренду. Свій образ зірка "50 відтінків сірого" доповнила сріблястими босоніжками на високих підборах.

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Getty Images

Дакота Джонсон
​Дакота Джонсон / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Кіно Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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