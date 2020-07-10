Саундтреки вже давно стали невід'ємною частиною прокату фільмів, адже інколи саме пісні привертають ще більшу увагу до новинкки кіно. І, цікаво, що в Голлівуді не проти додавати до фільмів української музики. Не вірите – дивіться у добірці.

24 канал підібрав 5 треків від українських артистів, які можна почути у голлівудських стрічках. І деякі кадри з добірки точно зможуть вас приємно здивувати. А розпочати та завершити своєрідний рейтинг ми вирішили легендами, якими варто пишатись!

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"Щедрик" Миколи Леонтовича

"Щедрик" легендарного композитора Миколи Леонтовича знає весь світ. Так, в США колядка стала невід'ємною на різдвяні свята, тому мелодія з'явилась у багатьох голлівудських стрічках. Зокрема, "Щедрик", який у США відомий як Carol of the Bells, можна почути у культовій комедії "Один вдома" про бешкетника та відважного захисника свого будинку Кевіна Маккалістера.

Дивіться фрагмент фільму "Сам удома": відео

Окрім цього, "Щедрик" доповнив фільми "Санта Клаус", "У дзеркала два обличчя", "Міцний горішок 2", "Шепіт", "Гаррі Поттер", "Битва на гірляндах" та ін. Також мотиви знаменитої пісні Миколи Леонтовича є і в "Сімпсонах", "Гріфінах", "Центральному парку", "Менталісті" та інших популярних серіалах.

Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки

Тисячі вітчизняних кіноманів вже переглянули комедію "Шпигунка" 2015 року. Саме в цій голлівудській стрічці зіграли Джейсон Стейтем, Джуд Лоу та королева гумору Меліса Маккарті, а також наша Вєрка Сердючка.

Артистка, в яку майстерно перевтілюється Андрій Данилко, з'явилась в епізодичній сцені фільму "Шпигунка". За сюжетом, Вєрка Сердючка дає концерт на вулицях Парижа. Однак світська подія супроводжується погонею головних героїв комедії за зловмисником. Щоб попередити колегу про небезпеку, персонаж Меліси Маккарті навіть намагалась видерти з рук артистки мікрофон, однак її забрали зі сцени танцівники українського шоу-балету.

Дивіться фрагмент фільму "Шпигунка" з Вєркою Сердючкою: відео

Та Dancing Lasha Tumbai – не єдиний трек Вєрки Сердючки, який зазвучав у голлівудському фільмі. Також у стрічці можна почути трек Spy Party.

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Спів хору "Гомін" у серіалі "Чорнобиль"

Один з найрейтинговіших проєктів HBO "Чорнобиль" вже підкорив весь світ своїм сюжетом. Атмосфера, одяг, діалоги та справжні спогади очевидців та учасників Чорнобильської катастрофи – здається, автори серіалу врахували всі деталі. Тому й не дивно, що для однієї зі сцен вони попросили український чоловічий хор "Гомін" виконати пісню, що отримала назву "Вічная пам'ять".

"Серіал вже був на етапі завершення і продюсерам серіалу був потрібний чоловічий хор, який би швидко записав цей саундтрек. Ми одразу ж зголосились, швидко зібрались у церкві святого Лазаря та за годину записали композицію "Вічная пам'ять", – згадує художній керівник хору Руслан Ляшенко.

Саундтрек можна почути у 5 серії "Чорнобиля".

Слухайте пісню "Вічная пам'ять": аудіо

"Шо з-под дуба" ДахаБраха

А от у серіалі "Фарго" можна почути трек від колоритного і, без сумніву, талановитого гурту ДахаБраха. Пісня "Шо з-под дуба" зазвучить у 2 сезоні кримінальної стрічки режисера Ноа Говлі. Окрім цього, трек настільки вражає етнічними мотивами, що з'явився у комедійному серіалі "Спіймати Кайдаша".

Дивіться фрагмент серіалу "Фарго": відео

Квітка Цісик у фільмах Голлівуду

Легендарна співачка Квітка Цісик також прославила українську пісню в Голлівуді. За час своєї кар'єри вона записала десятки саундтреків, які можна почути у таких фільмах:

"Ти осяюєш моє життя" (1977)

"Віз" (1978)

"Один-єдиний " (1978)

"Коло двох" (1980)

"Ділова дівчина" (1988) та ін.

Дивіться уривок з "Ти осяюєш моє життя": відео

В Україні, мабуть, не знайти й людини, яка б не захоплювалась досягненнями і талантом Квітки Цісик. Та 24 канал у невеличкій добірці довів, що і вітчизняні колеги неперевершеної зірки заслуговують повагу меломанів. Пишаймося нашими артистами та вболіваймо за їхні роботи!