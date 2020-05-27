Українські зірки заінтригували сюрпризом до Дня захисту дітей: чого чекати прихильникам

Успішні співаки, ведучі та актори долучились до благодійної акції від фонду Таблеточки. До дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, вони підготували сюрприз для прихильників, який зможе не тільки потішити фанів, але й допомогти важкохворим діткам.

За словами представників фонду "Таблеточки", вони організували благодійну акцію, яка не порушить умов карантину. За допомогою PayphoneX кожен зможе замовити в українських зірок ексклюзивне відеопривітання, фото з автографом або ж мерч. Всі кошти передадуть на потреби важкохворих дітей.

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Наразі мережу заполонили загадкові дописи знаменитостей, які тримають інтригу щодо благодійної ініціативи. Знайти їх можна в інстаграмі з хештегом #станькумиром. До акції вже долучились Злата Огнєвіч, Олег Скрипка, Вадим Олійник, Тімур Мірошниченко та інші.

Зірки, які долучились до акції

Співачка Злата Огнєвіч

Ведуча та співачка СолоХа

Акторка "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук

Співачка Alloise

Співак Вадим Олійник

Співак Олег Скрипка

Ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна

Зірка серіалу "Школа" Вікторія Юрчук

Телеведуча Tanya Li

Співачка Маша Гойя