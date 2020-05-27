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Українські зірки заінтригували сюрпризом до Дня захисту дітей: чого чекати прихильникам

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Тімур Мірошниченко долучився до #станькумиром
Тімур Мірошниченко долучився до #станькумиром / Instagram / @timur.miroshnychenko

Успішні співаки, ведучі та актори долучились до благодійної акції від фонду Таблеточки. До дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, вони підготували сюрприз для прихильників, який зможе не тільки потішити фанів, але й допомогти важкохворим діткам.

За словами представників фонду "Таблеточки", вони організували благодійну акцію, яка не порушить умов карантину. За допомогою PayphoneX кожен зможе замовити в українських зірок ексклюзивне відеопривітання, фото з автографом або ж мерч. Всі кошти передадуть на потреби важкохворих дітей.

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Наразі мережу заполонили загадкові дописи знаменитостей, які тримають інтригу щодо благодійної ініціативи. Знайти їх можна в інстаграмі з хештегом #станькумиром. До акції вже долучились Злата Огнєвіч, Олег Скрипка, Вадим Олійник, Тімур Мірошниченко та інші.

Зірки, які долучились до акції

Співачка Злата Огнєвіч

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Ведуча та співачка СолоХа

Акторка "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук

Співачка Alloise

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alloise (@alloiseofficial)

Співак Вадим Олійник

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OLEYNIK (@oleynikvadim)

Співак Олег Скрипка

Ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна

Зірка серіалу "Школа" Вікторія Юрчук

Телеведуча Tanya Li

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TANYA LI (@tanya_li_music)

Співачка Маша Гойя

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений mashagoya (@mashagoya)

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle благочинність
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